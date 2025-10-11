Cum să previi arsurile la stomac: 7 greșeli frecvente care înrăutățesc refluxul gastric

Specialiștii atrag atenția asupra câtorva practici cotidiene care pot agrava această problemă.

Mâncat prea repede

Mâncatul pe fugă este unul dintre principalele obiceiuri nocive. Consumul rapid al alimentelor și mestecatul insuficient pot perturba digestia normală, crescând riscul de reflux și arsuri stomacale.

Alcool

De asemenea, consumul excesiv de alcool, în special vinul roșu, crește riscul apariției refluxului gastric. Persoanele care consumă alcool regulat au un risc cu 48% mai mare decât cele care beau ocazional sau deloc.

Exces ponderal

Excesul ponderal este un alt factor important. Kilogramele în plus cresc presiunea asupra abdomenului, favorizând întoarcerea conținutului gastric în esofag. Din acest motiv, monitorizarea greutății și consultul medical sunt recomandate.

Cafea

Consumul de cafea și alte produse cu cofeină poate amplifica aciditatea gastrică și agravează simptomele refluxului. În cazurile severe, limitarea sau evitarea completă a cofeinei este indicată.

Orarul meselor

Un alt aspect esențial este legat de programul meselor. Mâncatul imediat înainte de culcare împiedică digestia normală și poate provoca senzația de stomac prea plin, care afectează somnul. Este recomandat să se consume ultima masă cu cel puțin trei ore înainte de a adormi.

Prea multă mâncare

Porțiile mari de mâncare cresc riscul apariției refluxului prin suprasolicitarea stomacului, astfel încât alegerea unor cantități moderate este o măsură de prevenție importantă.

Hane strâmte

Nu în ultimul rând, purtarea hainelor strâmte în jurul abdomenului, inclusiv curele și centuri foarte strânse, favorizează apariția arsurilor gastrice prin comprimarea stomacului și presiunea exercitată asupra sfincterului esofagian inferior, potrivit medicool.ro.

Prin ajustarea acestor obiceiuri alimentare și vestimentare, persoanele predispuse la refluxul gastric pot controla mai eficient simptomele și își pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții.