8 alimente pentru sâni sănătoși

1. Legume crucifere și legume cu frunze verzi

Printre acestea se numără broccoli, conopidă, varză, varză de Bruxelles, napi, ridichi, năsturel, kale, rucola, varză collard, bok choy și mangold. Expunerea ridicată la izotiocianații din legumele crucifere poate fi principalul motiv pentru reducerea riscului de cancer de sân.

2. Fibre alimentare

Gândește-te la cereale integrale, fasole, legume și fructe. Estrogenul hrănește și alimentează 80% din toate cancerele de sân. Din păcate, majoritatea femeilor nu știu acest lucru sau nu știu că estrogenul poate fi suprimat printr-o alimentație specifică. Ce înseamnă 30 de grame? Înseamnă trei până la cinci porții pe zi de alimente bogate în fibre, cum ar fi următoarele:

• o cană de mazăre galbenă, linte, fasole neagră fiartă (15 grame), fasole Lima fiartă (13 grame), fasole iahnie (10 grame), mazăre verde (9 grame);

• un avocado (13,5 grame);

• o jumătate de cană de fructul-pasiunii (12 grame);

• o anghinare medie (10,3 grame);

• o cană de zmeură (8 grame);

• o cană de spaghete din grâu integral (6,3 grame) sau orz perlat (6 grame);

• o pară medie (5,5 grame);

• trei sferturi de cană de fulgi de tărâțe (5,5 grame);

• o cană de broccoli (5 grame).

3. Fructe de pădure

În ordinea descrescătoare a puterii antioxidante/de combatere a radicalilor liberi, avem afinele sălbatice, merișoarele, murele, zmeura, căpșunile și cireșele. Compușii precum acidul elagic, antocianidinele și proantocianidinele interferează cu semnalele celulelor canceroase, încurajează „sinuciderea” celulelor canceroase (apoptoza) și inhibă angiogeneza.

4. Mere

Poate un măr pe zi să țină departe cancerul de sân? Se pare că da! Flavonolii și catechinele din coaja de măr din orice soi și antocianinele din merele roșii acționează împotriva oricărei căi metabolice pe care încearcă să o ia cancerul, cel puțin conform observațiilor de la modelele animale.

5. Roșii

Unul dintre carotenoizi, licopenul, colorează roșiile în roșu-aprins și este cel mai concentrat în coaja lor. Puternic antioxidant, licopenul are abilități antiinflamatorii și antiangiogeneză, ambele fiind motive plauzibile pentru scăderea raportată a cancerului de sân în rândul femeilor care consumă multe roșii.

6. Ciuperci

Tehnic vorbind, ciupercile nu sunt fructe, legume și nici chiar plante, ci fungi, dar sunt și delicioase, și nutritive. Un aport zilnic de cel puțin 10 grame de ciuperci (adică echivalentul a jumătate dintr-o ciupercă) a scăzut incidența cancerului de sân la femeile chineze cu 64% comparativ cu femeile de aceeași vârstă care nu au consumat ciuperci și cu 89% atunci când femeile au consumat în plus și o jumătate de cană de ceai verde.

7. Usturoi, ceapă, praz, ceapă eșalotă, arpagic, ceapă verde

Zdrobește-le, toacă-le sau mestecă-le, doar ai grijă ca acești bulbi care stimulează imunitatea să fie proaspeți, deoarece astfel se eliberează protecția antioxidantă și antiproliferativă a fitonutrientului alicină. Un studiu francez a arătat o scădere uimitoare de 75% a cancerului de sân când participantele au consumat unsprezece-douăsprezece porții de legume din genul Allium pe săptămână, precum usturoiul și ceapa.

8. Turmeric și condimente

Oare motivul pentru care ratele de cancer de sân din India sunt de cinci ori mai mici decât în țările occidentalizate ar putea fi curcumina, cel mai activ ingredient din turmeric, o plantă galbenă cu miros puternic? Curcumina reduce estrogenul, induce apoptoza celulelor canceroase, suprimă inflamația (inhibarea COX-2) și inhibă radicalii liberi.

