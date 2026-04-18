Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Starea de sanatate Alertă sanitară! O epidemie necuoscută se răspândește într-o țară din Africa

de Redacția Jurnalul    |    18 Apr 2026   •   20:40
Sursa foto: Hepta/O boală misterioasă se răspândește în Burundi.

Autoritățile din Burundi au raportat apariția unei epidemii de origine necunoscută, care a provocat deja mai multe îmbolnăviri și decese, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

Până în prezent au fost confirmate 35 de cazuri și 5 decese, însă bilanțul ar putea fi mai mare, în condițiile în care natura bolii nu este încă pe deplin înțeleasă de specialiști.

Simptomele epidemiei

Primele evaluări indică faptul că boala se transmite în interiorul familiilor, ceea ce sugerează că ar fi contagioasă.

Pacienții prezintă simptome, precum febră, vărsături și diaree, iar în formele severe apar manifestări neurologice și insuficiență respiratorie.

Experții au exclus până acum infecții cunoscute, precum Ebola și Marburg, însă cauza exactă și originea focarului rămân deocamdată  un mister.

Investigațiile sunt în curs pentru identificarea agentului patogen și limitarea răspândirii bolii.

Subiecte în articol: epidemie Burundi africa
