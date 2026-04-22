Aspirina ar putea preveni cancerul: descoperirea care schimbă medicina modernă

Studiu revoluționar: aspirina, posibil scut împotriva cancerului. Descoperirea care schimbă regulile medicinei

Un medicament vechi de mii de ani, folosit zilnic pentru dureri banale, ar putea deveni o armă importantă în lupta împotriva cancerului. Cercetările recente arată că aspirina nu doar ameliorează inflamația, ci ar putea preveni apariția și răspândirea tumorilor, potrivit BBC.

Povestea reală care a dus la o descoperire majoră

Nick James, un britanic trecut de 40 de ani, a decis să își testeze sănătatea după ce mai mulți membri ai familiei sale au fost diagnosticați cu cancer colorectal. Testele genetice au confirmat temerile: suferea de sindrom Lynch, o afecțiune care crește semnificativ riscul de cancer.

Soluția a venit dintr-o direcție neașteptată. James a devenit primul participant într-un studiu clinic care analiza dacă administrarea zilnică de aspirină ar putea preveni apariția cancerului.

După 10 ani, rezultatele sunt impresionante: pacientul nu a dezvoltat niciun tip de cancer.

Aspirina, un medicament cu o istorie de 4.000 de ani

Puțini știu că aspirina își are originile în Antichitate. Tablete descoperite în Mesopotamia descriu utilizarea scoarței de salcie pentru calmarea durerilor. Aceasta conține salicină, o substanță care stă la baza acidului salicilic – precursorul aspirinei moderne.

De-a lungul secolelor, egiptenii, grecii și romanii au folosit acest remediu natural. Abia în secolul XIX, oamenii de știință au reușit să sintetizeze forma modernă, mai sigură pentru stomac.

Ce spun studiile moderne despre legătura cu cancerul

Interesul pentru efectele aspirinei asupra cancerului a crescut semnificativ în ultimele decenii. Un punct de cotitură a venit în 2010, când cercetătorii au observat că aspirina reduce nu doar riscul cardiovascular, ci și incidența unor tipuri de cancer.

Un studiu major publicat în 2020, care a urmărit 861 de pacienți cu sindrom Lynch timp de 10 ani, a arătat că administrarea zilnică a aspirinei a redus cu aproximativ 50% riscul de cancer colorectal.

Mai recent, alte cercetări sugerează că doze mai mici (75-100 mg) pot fi la fel de eficiente, dar cu efecte adverse mai reduse.

Cum ar putea aspirina să oprească dezvoltarea tumorilor

Mecanismul exact nu este complet elucidat, însă oamenii de știință au identificat mai multe piste promițătoare:

1. Blocarea inflamației

Aspirina inhibă enzima COX-2, implicată în producerea prostaglandinelor – substanțe care pot favoriza creșterea necontrolată a celulelor.

2. Activarea sistemului imunitar

Un alt mecanism implică reducerea tromboxanului, o substanță care ajută la coagularea sângelui. Prin inhibarea acesteia, aspirina ar putea face celulele canceroase mai vizibile pentru sistemul imunitar.

3. Reducerea metastazelor

Studiile pe animale și oameni indică faptul că aspirina poate limita răspândirea cancerului în organism, un proces extrem de periculos.

Schimbări în politicile de sănătate

Rezultatele cercetărilor au început deja să influențeze deciziile medicale. În Marea Britanie, persoanele cu sindrom Lynch sunt sfătuite să ia aspirină preventiv, în anumite condiții.

În Suedia, pacienții cu cancer colorectal sunt testați pentru anumite mutații genetice, iar cei eligibili primesc tratament cu aspirină pentru a reduce riscul de recidivă.

Nu este un tratament pentru toată lumea

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii avertizează că aspirina nu trebuie administrată fără recomandare medicală.

Efectele secundare pot include:

sângerări interne

ulcer gastric

hemoragii cerebrale

Din acest motiv, tratamentul este recomandat în special persoanelor cu risc crescut, nu populației generale.

Ce urmează în cercetare

Un studiu amplu, desfășurat în mai multe țări, analizează efectele aspirinei asupra altor tipuri de cancer, precum cel de sân sau de prostată. Rezultatele sunt așteptate în curând și ar putea schimba complet modul în care privim prevenția cancerului.

Aspirina, un medicament banal și ieftin, ar putea deveni un aliat puternic în prevenirea cancerului. Deși nu este o soluție universală, descoperirile recente deschid noi perspective în medicină.

Pentru moment, un lucru este clar: înainte de a lua aspirină în mod regulat, consultă un medic. În spatele unei pastile aparent simple se ascunde un potențial uriaș – dar și riscuri pe măsură.