Atenție la cafeaua de la automat! Mii de bacterii periculoase într-un singur pahar

Mai multe probe de cafea au fost colectate din automatele amplasate în zone intens circulate din Capitală, inclusiv din Gara de Nord. Ulterior, acestea au fost analizate la Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), unde rezultatele au ridicat semne de întrebare privind siguranța consumului, potrirvit observatornews.ro.

„Una dintre probe ajunge la un număr total de germeni de 4.700. Dacă raportăm la cantitatea consumată, vorbim despre un număr foarte mare de microorganisme introduse în organism”, a explicat Alexandru Cîrîc, directorul ICA.

Pericolul ascuns în cafeaua de la automat

Specialiștii avertizează că bacteriile identificate pot provoca de la toxiinfecții alimentare până la afecțiuni grave, precum listerioza. Acestea pot deveni periculoase, mai ales pentru persoanele vulnerabile.

Problema nu este însă cafeaua în sine, ci igiena aparatelor.

„Produsul este steril în momentul preparării dar se contaminează pe traseul de dozare, care, cel mai probabil, nu este curățat corespunzător”, a mai precizat Alexandru Cîrîc.

Aparate neigienizate

Experții din domeniu susțin că lipsa curățării regulate a automatelor favorizează dezvoltarea bacteriilor. Conductele și duzele prin care trece lichidul pot deveni surse de contaminare dacă nu sunt igienizate corespunzător.

Deși există reglementări privind funcționarea acestor aparate, inclusiv obligația curățării periodice și a informării consumatorilor, acestea nu se respectă.

Cafea de calitate inferioară

Pe lângă problema bacteriilor, analizele au indicat că unele băuturi nu conțin cafea preparată clasic, ci amestecuri instant cu zahăr și aditivi.

Specialiștii atrag atenția că produsul oferit de automate diferă semnificativ de cafeaua preparată în mod tradițional.

Recomandările specialiștilor

Pentru a evita riscurile pentru sănătate, experții recomandă consumul de cafea preparată acasă sau din surse verificate. Deși automatele rămân o opțiune rapidă și accesibilă, siguranța alimentară ar trebui să fie prioritară pentru consumatori.