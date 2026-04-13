Atenție la durerile în talpă: Ce afecțiuni se pot ascunde în spatele simptomelor

În funcție de cauze, durerea se poate manifesta sub formă de senzație ascuțită, arsură, rigiditate, pulsații sau durere surdă. Dacă simptomele persistă sau se agravează, este recomandat consultul medical de specialitate, în vederea stabilirii unui diagnostic corect, potrivit medicool.ro.

Factori frecvenți ai durerilor în talpă

Printre cele mai comune cauze sunt purtarea pantofilor nepotriviți și suprasolicitarea picioarelor în timpul activităților fizice intense. Totuși, durerea poate fi determinată și de afecțiuni specifice care necesită tratament medical.

De ce te dor tălpile?

Negii plantari reprezintă excrescențe benigne cauzate de infecția cu virusul papilloma uman (HPV). Aceștia apar frecvent pe talpă și se pot transmite prin contact direct sau prin mersul desculț pe suprafețe contaminate, cum sunt piscinele.

Fracturile metatarsiene, fie traumatice, fie de stres, afectează oasele din zona centrală a piciorului și pot apărea în urma unor lovituri puternice sau a suprasolicitării repetate.

Sindromul de tunel tarsian este determinat de compresia nervului tibial posterior la nivelul gleznei, provocând durere, furnicături și disconfort în talpă și degete.

Neuromul Morton constă în îngroșarea țesutului din jurul unui nerv situat între degetele piciorului, ceea ce duce la durere și senzație de arsură.

Sesamoidita este o inflamație a tendoanelor din zona degetului mare, provocând sensibilitate și durere sub articulația acestuia.

Tendinita achileană apare prin suprasolicitarea tendonului lui Ahile și se manifestă prin durere la nivelul călcâiului, mai ales în timpul mersului.

Fasciita plantară este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerii în talpă, fiind provocată de inflamația fasciei plantare – o bandă de țesut care susține arcul piciorului și amortizează șocurile în timpul mersului.

Pintenii calcaneeni și legătura cu fasciita plantară

Pintenii calcaneeni sunt depuneri osoase care se formează pe osul călcâiului, de regulă ca urmare a presiunii constante sau a inflamațiilor cronice. Deși nu provoacă întotdeauna durere, aceștia sunt frecvent asociați cu fasciita plantară.

În unele cazuri, inflamația fasciei plantare determină apariția unor excrescențe osoase ca reacție a organismului la stresul repetat. Aceste formațiuni pot accentua disconfortul, mai ales dimineața sau după perioade de repaus.

Recomandări medicale

Medicii recomandă evaluarea durerilor persistente la nivelul tălpii, pentru a exclude afecțiuni mai grave și pentru a stabili tratamentul adecvat, care poate include repaus, încălțăminte ortopedică, exerciții de stretching sau fizioterapie.

Durerea în talpă nu trebuie ignorată, întrucât poate indica atât suprasolicitare, cât și afecțiuni care necesită intervenție medicală.