Atenție la îndulcitorii sintetici! Pericol uriaș pentru creier. Cresc semnificativ riscul de demență

de Redacția Jurnalul    |    26 Feb 2026   •   15:45
Sursa foto: Hepta/Îndulcitorii artificiali accelerează degradarea creierului cu 62%.

Îndulcitorii sintetici au apărut ca o alternativă la zahăr, opțiune aleasă mai ales de persoanele cu diabet și de cele care vor să mențină un control mai striict al greutății corporale.

Un studiu de amploare, realizat pe 12.000 de adulți timp de opt ani, și publicat în revista Neurology, arată că îndulcitorii artificiali accelerează degradarea creierului cu 62%, echivalentul a 1,6 ani de îmbătrânire cerebrală în plus. Cele mai vizte sunt persoanele sub 60 de ani și diabeticii, potrivit dcmedical.ro.

Ce îndulcitori au fost analizați?

Cercetători de la Universitatea São Paulo au descoperit rezultate șocante. Persoanele care au consumat regulat alimente care conțin aspartam, zaharină, acesulfam-K, eritritol, sorbitol sau xilitol au pierdut fluența verbală și performanța mentală mult mai rapid decât cei care au ales produsele cu zahăr. Chiar și la un consum moderat, accelerarea declinului cognitiv a fost d e 35%.

Singurul îndulcitor artificial care a făcut excepție este tagatoza, care nu a fost asociată cu declinul cognitiv.

Grupele de risc major

Adulții sub 60 de ani suferă scăderi abrupte ale fluenței verbale și performanței cognitive generale.

De asemenea, diabeticii sunt expuși unui risc mai mare din cauza necesități de a-și controla glicemia. 

În mod uimitor, la persoanele cu vârste pese 60 de ani efectul de declin cognitiv nu este asociiat semnificativ cu coonsumul de îndulcitori artificiali. 

Alternative sănătoase

Alternativele sănătoase la consumul de zahăr procesat sunt mierea, stevia și cocos, însă și acestea trebuiei limitate din cauza conținutului ridicat de zaharoză. 

