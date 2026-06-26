Atenție la piscină! Ce infecții poți contracta în timpul verii

Deși apa este tratată cu substanțe dezinfectante, precum clorul, anumiți microbi pot supraviețui și pot provoca infecții digestive, respiratorii sau cutanate.

Pericolul din piscină

Printre cei mai frecvenți agenți patogeni asociați cu apa contaminată din piscine este Cryptosporidium, norovirusul, Giardia, Shigella și E. coli.

În funcție de tipul microorganismului, infecțiile pot provoca simptome precum diaree, greață, vărsături, febră sau dureri abdominale.

Specialiștii explică faptul că una dintre principalele surse de contaminare este contactul apei cu particule fecale microscopice, care pot ajunge în apă chiar și în absența unei igiene evidente deficitare.

De ce nu elimină clorul toți microbii

Deși clorul și bromul sunt esențiale pentru igienizarea apei, acestea nu acționează instantaneu asupra tuturor agenților patogeni.

Potrivit specialiștilor în boli infecțioase, anumite microorganisme sunt mai rezistente decât altele. Dintre acestea, Cryptosporidium este unul dintre cei mai rezistenți germeni, putând supraviețui în apa tratatămai multe zile.

În schimb, bacterii precum E. coli pot fi neutralizate relativ rapid în condiții corecte de clorurare, în timp ce Giardia rezistă zeci de minute.

Infecția frecventă la copii

O altă afecțiune des întâlnită este așa-numita „ureche a înotătorului”, o infecție bacteriană a canalului auditiv extern.

Aceasta apare atunci când apa rămâne blocată în ureche, creând un mediu umed favorabil dezvoltării bacteriilor. Afecțiunea nu este contagioasă, dar este mai frecventă în rândul copiilor.

Simptomele includ durere, mâncărime, roșeață, umflături și secreții la nivelul urechii.

Iritații provocate de substanțele chimice din apă

Pe lângă riscul infecțiilor, specialiștii atrag atenția și asupra efectelor substanțelor chimice utilizate pentru dezinfectare.

Atunci când clorul reacționează cu transpirația, urina sau alte impurități, se formează compuși numiți cloramine, care pot irita ochii, pielea și căile respiratorii.

Expunerea la acești compuși poate duce la înroșirea ochilor, tuse, iritații nazale, erupții cutanate sau respirație șuierătoare, potrivit medicool.ro.

Afecțiuni cutanate asociate piscinelor

Medicii mai avertizează că mediile calde și umede favorizează apariția mai multor infecții ale pielii, printre care:

infecții bacteriene cauzate de stafilococi, care pot duce la furuncule și piodermite

micoze cutanate, frecvente în zonele umede și aglomerate

pitiriazis versicolor, o afecțiune fungică manifestată prin pete pigmentare

„piciorul atletului” (tinea pedis), caracterizat prin mâncărimi și descuamare

molluscum contagiosum, o infecție virală ce provoacă leziuni cutanate

veruci plantare, asociate mersului desculț în zonele umede

Cum reduci riscul de îmbolnăvire

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple de prevenție:

duș înainte și după intrarea în piscină

evitarea înghițirii apei

spălarea feței după înot

uscarea atentă a pielii și a urechilor

evitarea piscinei în cazul rănilor sau infecțiilor active

folosirea scutecelor speciale pentru copii mici

Respectarea acestor reguli reduce semnificativ riscul de infecții și contribuie la menținerea unei igiene adecvate în spațiile de înot publice.