Atenție la semnalele organismului: Indicii timpurii ale unei boli pulmonare grave

Dificultățile de respirație ușoare, tusea persistentă sau senzația de oboseală pot semnala această boală gravă care afectează plămânii și capacitatea acestora de oxigenare.

Medicii atrag atenția că aceste semnale sunt adesea ignorate de pacienți, fiind puse pe seama oboselii, a frigului sau a unei răceli trecătoare.

Specialiștii recomandă însă consultarea unui medic dacă simptomele persistă.

Ce este fibroza pulmonară idiopatică?

FPI este o formă de boală pulmonară interstițială, caracterizată prin cicatrizarea progresivă a țesutului pulmonar. Aceasta face plămânii mai rigizi și scade eficiența transferului de oxigen în sânge. FPI nu are o cauză cunoscută, motiv pentru care este denumită „idiopatică”.

„Atunci când o scanare pulmonară arată un model caracteristic de cicatrizare fără o cauză clară, diagnosticul poate fi FPI”, explică dr. Nicole Ng, director asociat al Programului de Boli Pulmonare Interstițiale de la Mount Sinai Health System.

Cine este cel mai expus riscului?

Fibroza pulmonară apare frecvent la persoanele cu vârste între 60 și 70 de ani ,și este mai comună la bărbați decât la femei. Fumatul și istoricul familial de fibroză pulmonară cresc riscul apariției bolii. Simptomele timpurii sunt adesea nespecifice și pot fi confundate cu efectele îmbătrânirii sau cu alte afecțiuni respiratorii.

Simptome la care să fii atent

Dificultăți de respirație la efort sau în activitățile zilnice

Tuse uscată persistentă

Oboseală accentuată

Pierdere în greutate inexplicabilă

Hipocratism digital (rotunjirea și lărgirea vârfurilor degetelor)

Cum se tratează

Deși FPI nu are un tratament curativ, detectarea precoce poate încetini evoluția bolii. Terapia include antifibrotice, reabilitare pulmonară, oxigenoterapie și gestionarea afecțiunilor asociate, precum refluxul gastric sau hipertensiunea pulmonară.

Medicii recomandă controale regulate și atenție sporită la orice modificare a funcției respiratorii, mai ales în cazul persoanelor cu factori de risc, potrivit longevitymagazine.ro.