Ce se întâmplă cu inima ta dacă bei cafea zilnic. Descoperiri noi ale cardiologilor

De ce medicii nu mai interzic cafeaua pacienților cu probleme cardiace

Ani la rând, cafeaua a fost privită cu suspiciune de cardiologi, mai ales în cazul pacienților cu probleme de ritm cardiac. Noile studii schimbă însă radical această perspectivă: consumul zilnic de cafea nu doar că este sigur, ci poate proteja inima, reduce inflamația și chiar scădea tensiunea arterială, potrivit The Telegraph.

Cafeaua, de la „inamic al inimii” la aliat surprinzător

Timp de decenii, persoanele cu afecțiuni cardiovasculare au fost sfătuite să renunțe la cafea, din cauza efectelor stimulante ale cofeinei. Se credea că aceasta poate accelera bătăile inimii și crește tensiunea arterială.

Astăzi, însă, un volum tot mai mare de dovezi științifice arată exact opusul: boabele de cafea arabica ascund beneficii importante pentru inimă – de la reducerea riscului de aritmii, până la susținerea pierderii în greutate și scăderea inflamației.

1. Cafeaua poate proteja împotriva fibrilației atriale

Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri recente este legătura dintre consumul de cafea și reducerea riscului de fibrilație atrială (FA) – o tulburare de ritm cardiac care afectează aproximativ una din trei persoane de-a lungul vieții și care, netratată, poate duce la insuficiență cardiacă sau demență.

Profesorul Christopher Wong, cardiolog și cercetător la Universitatea din Adelaide, explică schimbarea de paradigmă. Într-un studiu clinic randomizat, 200 de pacienți cu fibrilație atrială au fost împărțiți aleatoriu: jumătate au consumat zilnic cel puțin o cafea, iar cealaltă jumătate a evitat complet cofeina.

Rezultatele au fost clare: pacienții care au băut cafea au avut un risc cu 17% mai mic de recurență a fibrilației atriale, iar primul episod a apărut mult mai târziu comparativ cu cei care au renunțat la cafea.

2. Cafeaua reduce inflamația, un factor-cheie în bolile de inimă

Inflamația cronică este unul dintre principalii factori care favorizează bolile cardiovasculare și ateroscleroza. Cafeaua conține sute de compuși bioactivi, inclusiv antioxidanți puternici, care pot reduce inflamația din organism.

„Cafeaua este mult mai complexă decât pare. Numeroși compuși din ea sunt asociați cu o inflamație mai scăzută și o inimă mai sănătoasă”, spune Wong.

Totuși, nutriționiștii atrag atenția că beneficii similare pot fi obținute și printr-o dietă bogată în fructe și legume, fără efectele secundare ale cofeinei.

3. Mai multă energie, mai multă mișcare, inimă mai sănătoasă

Cafeaua nu doar că ne trezește dimineața, dar ne face și mai activi. Studiile arată că persoanele care consumă cafeină fac, în medie, cu aproximativ 1.000 de pași mai mult pe zi decât cei care nu beau cafea.

„Activitatea fizică crescută este extrem de benefică pentru inimă și ar putea explica de ce băutorii de cafea au mai puține episoade de aritmie”, explică Wong.

4. Cafeaua hrănește bacteriile bune din intestin

Legătura dintre intestin și inimă este tot mai bine documentată. Un studiu publicat în Nature Microbiology a identificat peste 115 specii de bacterii intestinale asociate cu consumul de cafea.

Cafeaua acționează ca un prebiotic, hrănind bacteriile „bune”, care produc acizi grași cu lanț scurt – substanțe ce reduc inflamația și contribuie la reglarea tensiunii arteriale.

5. Cafeaua poate scădea tensiunea arterială pe termen lung

Deși cofeina poate provoca o creștere temporară a tensiunii arteriale, efectul durează doar 20–30 de minute. Pe termen lung, consumul regulat de cafea poate avea efecte opuse.

Cafeaua are un efect diuretic, similar unor medicamente pentru tensiune, ajutând organismul să elimine excesul de lichide și să relaxeze vasele de sânge.

„Există dovezi că persoanele care beau cafea în mod regulat au un risc mai mic de a dezvolta hipertensiune arterială”, spune Wong.

6. Cafeaua poate ajuta la slăbit

Consumul de cafeină este asociat cu o ușoară reducere a greutății corporale, a IMC-ului și a grăsimii corporale. Motivul? Cafeaua stimulează metabolismul și crește consumul energetic zilnic.

„Cafeaua accelerează metabolismul de bază, ceea ce poate contribui, în timp, la pierderea în greutate”, explică specialistul.

Cum să bei cafeaua pentru beneficii maxime

Specialiștii recomandă:

1–3 cești de cafea pe zi

fără exces de zahăr sau siropuri

de preferat neagră sau cu puțin lapte

evitat consumul seara, pentru a nu afecta somnul

