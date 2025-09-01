Medicamentele comune de inimă, ineficiente după infarct la majoritatea pacienților: risc crescut pentru femei

Un studiu recent publicat în European Heart Journal și prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid arată că beta-blocantele, prescrise de rutină după infarct, nu mai sunt eficiente în cazul pacienților cu funcție cardiacă normală. Mai mult, cercetătorii au descoperit că femeile tratate cu aceste medicamente, în special la doze mari, au un risc aproape triplu de deces, comparativ cu cele care nu primesc tratamentul.

„Aceste rezultate vor rescrie toate ghidurile clinice internaționale și vor impune o abordare diferențiată, în funcție de sex, în tratarea bolilor cardiovasculare”, a declarat dr. Valentin Fuster, președintele Mount Sinai Fuster Heart Hospital din New York și directorul general al Centrului Național de Investigație Cardiovasculară din Madrid.

Riscuri crescute pentru femei după infarct

Potrivit cercetării coordonate de dr. Borja Ibáñez, femeile cu infarct și fracție de ejecție ventriculară stângă peste 50% – ceea ce indică o funcție cardiacă normală – au prezentat un risc semnificativ mai mare de a suferi un nou infarct, de a fi spitalizate pentru insuficiență cardiacă și chiar de deces atunci când au fost tratate cu beta-blocante, potrivit CNN.

„Efectele adverse au fost mult mai vizibile la femeile care primeau doze mari de beta-blocante. Studiul nostru a inclus cel mai mare număr de paciente de sex feminin testate vreodată în acest context, ceea ce conferă soliditate rezultatelor”, a subliniat Ibáñez, cardiolog la Spitalul Universitar Jiménez Díaz din Madrid.

De ce reacționează diferit femeile?

Medicii atrag atenția că diferențele de răspuns la tratamente între femei și bărbați sunt binecunoscute. „Femeile au, în general, inimi mai mici și sunt mai sensibile la medicamentele pentru tensiune arterială. Aceste aspecte, dar și factori biologici insuficient înțeleși, pot explica vulnerabilitatea lor crescută la beta-blocante”, a explicat dr. Andrew Freeman, specialist în prevenție cardiovasculară la National Jewish Health din Denver.

În plus, cercetările anterioare au arătat că bolile de inimă se manifestă diferit la femei: acestea au adesea depuneri de placă în vasele mici ale inimii și simptome atipice precum dureri de spate, indigestie sau dificultăți de respirație.

Studiul REBOOT: 8.500 de pacienți monitorizați

Analiza face parte din studiul clinic REBOOT, desfășurat în 109 spitale din Spania și Italia, care a urmărit 8.505 pacienți timp de aproape patru ani. Niciunul dintre aceștia nu avea fracția de ejecție sub 40% – prag la care beta-blocantele rămân esențiale pentru prevenirea aritmiilor și a insuficienței cardiace.

Rezultatele, publicate și în The New England Journal of Medicine, au arătat că beta-blocantele nu aduc beneficii nici la bărbați, nici la femei cu funcție cardiacă păstrată după infarct.

„Progresele în tratamentele moderne – stenturi, anticoagulante și terapii personalizate – au redus nevoia de beta-blocante în multe cazuri. Totuși, aproape 80% dintre pacienți din SUA, Europa și Asia continuă să primească aceste medicamente conform ghidurilor vechi”, a explicat Ibáñez.

Când rămân utile beta-blocantele

O meta-analiză separată, publicată în The Lancet, a arătat că pacienții cu fracție de ejecție între 40% și 50% pot beneficia totuși de beta-blocante, înregistrând o reducere de 25% a riscului de reinfarct, insuficiență cardiacă sau deces.

„Pentru această categorie, tratamentul standard rămâne justificat”, a conchis Ibáñez.