De ce canicula ne face mai iritabili: ce se întâmplă în creier când temperaturile explodează

Canicula ne face agresivi! Adevărul șocant despre ce face căldura cu creierul

Valurile de căldură extremă care afectează Europa nu pun în pericol doar sănătatea fizică, ci influențează direct și starea psihică. Cercetările arată că temperaturile ridicate pot crește iritabilitatea, anxietatea și chiar agresivitatea, afectând modul în care funcționează creierul uman.

Căldura extremă și efectele asupra comportamentului uman

Pe măsură ce temperaturile cresc, corpul uman intră într-un efort constant de reglare a temperaturii interne. Acest proces solicită intens organismul, iar efectele nu sunt doar fizice, ci și psihologice.

Studiile citate de specialiști arată că în zilele foarte calde cresc cazurile de agresivitate, episoade de furie în trafic, conflicte interumane și chiar prezentările la urgențe pentru probleme de sănătate mintală.

Psihologii explică faptul că atunci când corpul este supraîncălzit, creierul are mai puține resurse pentru autocontrol, concentrare și reglarea emoțiilor. Rezultatul este o reacție emoțională mai rapidă și mai intensă, potrivit Euronews.

De ce devenim mai irascibili când este foarte cald

Disconfortul fizic joacă un rol esențial. Atunci când ne simțim inconfortabil din cauza temperaturilor ridicate, toleranța scade, iar răbdarea devine limitată.

În același timp, creierul este implicat în procese suplimentare pentru răcirea corpului, ceea ce reduce capacitatea de a gestiona stresul emoțional. Practic, organismul prioritizează supraviețuirea termică în detrimentul echilibrului psihic.

Specialiștii atrag atenția că inclusiv deshidratarea ușoară poate influența funcțiile cognitive. Lipsa apei afectează zonele creierului responsabile de atenție, decizie și control emoțional, ceea ce poate duce la anxietate, confuzie sau iritabilitate.

Somnul afectat în timpul caniculei amplifică problemele emoționale

Un alt factor important este somnul. În timpul valurilor de căldură apar frecvent așa-numitele „nopți tropicale”, când temperatura nu scade sub 20°C.

În mod normal, organismul își reduce temperatura internă în timpul somnului pentru a se reface. Când acest proces este blocat de căldură, corpul rămâne într-o stare de stres continuu.

Chiar și o singură noapte de somn prost poate duce la iritabilitate crescută, reacții emoționale exagerate și dificultăți de adaptare la situațiile cotidiene.

Persoanele vulnerabile sunt mai afectate de caniculă

Persoanele care suferă deja de tulburări de anxietate, depresie sau alte afecțiuni psihice sunt mai sensibile la temperaturile extreme.

Simptomele fizice ale supraîncălzirii – bătăi rapide ale inimii, transpirație excesivă sau senzația de sufocare – pot semăna cu atacurile de panică, ceea ce creează un cerc vicios de amplificare a anxietății.

În plus, unele medicamente utilizate în tratamentele psihiatrice sau pentru tensiune arterială pot influența capacitatea corpului de a se răcori sau pot crește riscul de deshidratare.

Cum poate fi redus impactul căldurii asupra psihicului

Specialiștii recomandă hidratarea constantă, aproximativ 2–3 litri de lichide pe zi, precum și consumul regulat de apă rece.

De asemenea, răcorirea corpului prin metode simple – comprese reci pe gât, încheieturi sau glezne – poate ajuta la reducerea stresului termic.

Schimbarea mediului, evitarea expunerii prelungite la soare și menținerea unui somn cât mai bun sunt esențiale pentru echilibrul emoțional în perioadele de caniculă.