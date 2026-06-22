Fenomenul periculos care nu te lasă să te odihnești: ce sunt nopțile tropicale și de ce devin tot mai frecvente în Europa

Europa se sufocă și noaptea. Experții avertizează asupra nopților tropicale, noul pericol ascuns al valurilor de căldură

Europa traversează o nouă perioadă de temperaturi sufocante, iar meteorologii avertizează că efectele caniculei nu se vor resimți doar pe timpul zilei. Un fenomen tot mai frecvent, cunoscut sub numele de „nopți tropicale”, începe să ridice îngrijorări serioase în rândul specialiștilor în sănătate și climă.

În Franța, serviciul meteorologic național Météo-France a anunțat că țara intră într-o fază de căldură persistentă, care ar putea continua cel puțin până la finalul săptămânii. Peste jumătate dintre departamentele franceze au fost plasate sub alertă roșie din cauza temperaturilor care se apropie de 40 de grade Celsius.

Situația este similară și în alte state europene. În Spania, orașe precum Madrid, Zaragoza, Bilbao și Almeria sunt așteptate să înregistreze temperaturi de până la 40°C. Chiar și Regatul Unit se pregătește pentru un episod neobișnuit de căldură, cu maxime estimate la 38°C în sudul Angliei, potrivit Euronews.

Ce sunt nopțile tropicale

Pe lângă temperaturile ridicate din timpul zilei, specialiștiii atrag atenția asupra unui fenomen mai puțin discutat, dar extrem de periculos: nopțile tropicale.

Acestea sunt definite ca perioade în care temperatura aerului nu scade sub 20 de grade Celsius pe parcursul a 24 de ore. Cu alte cuvinte, chiar și după apus, atmosfera rămâne sufocantă, iar organismul nu beneficiază de răcirea naturală necesară pentru recuperare.

Nopțile tropicale sunt frecvente în regiunile cu climat cald, însă schimbările climatice fac ca fenomenul să apară din ce în ce mai des și în țări considerate tradițional răcoroase.

Un studiu realizat de Met Office, serviciul meteorologic britanic, arată că probabilitatea înregistrării a trei nopți tropicale consecutive în luna iulie a crescut spectaculos din cauza încălzirii globale. Dacă înainte de era industrială șansele producerii unui asemenea episod erau sub 1% pe an în Regatul Unit, în prezent probabilitatea a ajuns la aproximativ 20%.

De ce sunt nopțile tropicale atât de periculoase

Medicii și experții în sănătate publică avertizează că temperaturile ridicate din timpul nopții pot fi chiar mai periculoase decât cele din timpul zilei.

Organismul uman are nevoie de temperaturi mai scăzute în timpul somnului pentru a-și regla temperatura internă și pentru a se recupera după stresul termic acumulat peste zi. Atunci când căldura persistă și pe timpul nopții, corpul rămâne într-o stare de solicitare continuă.

Consecințele pot include tulburări de somn, oboseală accentuată, creșterea tensiunii arteriale și un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare. Persoanele vârstnice, bolnavii cronici și cei care suferă de afecțiuni cardiace sunt printre cele mai vulnerabile categorii.

Potrivit specialiștilor, efectele nu sunt întotdeauna imediate. Lipsa odihnei și expunerea prelungită la temperaturi ridicate se acumulează de la o zi la alta, crescând semnificativ riscurile pentru sănătate.

Europa, nepregătită pentru creșterea numărului de nopți tropicale

Una dintre marile probleme ale continentului european este lipsa sistemelor de aer condiționat. Deși numărul aparatelor instalate s-a dublat față de anii 1990, acestea există în doar aproximativ 20% dintre clădirile europene.

Spre deosebire de Statele Unite sau unele regiuni din Asia, unde climatizarea este răspândită, multe locuințe europene nu sunt proiectate pentru temperaturi extreme și nici pentru nopți în care căldura persistă până dimineața.

Experții avertizează că acest lucru transformă nopțile tropicale într-o problemă majoră de sănătate publică. Mulți oameni rămân în locuințe supraîncălzite și nu au acces la spații răcoroase unde să se refugieze.

Paradoxul aerului condiționat și „bucla răcirii”

Deși aerul condiționat poate salva vieți în timpul valurilor de căldură extremă, utilizarea lui pe scară largă creează și o problemă suplimentară.

Pe măsură ce temperaturile globale cresc, cererea pentru sisteme de răcire se intensifică. Totuși, multe dintre aceste aparate sunt alimentate cu energie provenită din combustibili fosili și utilizează agenți frigorifici care contribuie puternic la efectul de seră.

Substanțe precum hidrofluorocarburile (HFC) și hidroclorofluorocarburile (HCFC) au capacitatea de a reține în atmosferă de mii de ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon.

În marile orașe, fenomenul este amplificat de clădirile înalte, asfalt și beton, care absorb căldura pe timpul zilei și o eliberează lent în timpul nopții. Astfel apare un cerc vicios: temperaturile cresc, oamenii folosesc mai mult aer condiționat, iar efectele asupra mediului contribuie la încălzirea suplimentară a climei.

„Povara termică acumulată”, noua preocupare a specialiștilor

Experții folosesc tot mai des conceptul de „povară termică acumulată” pentru a descrie impactul expunerii prelungite la temperaturi ridicate.

Atunci când locuințele rămân fierbinți pe timpul nopții, organismul nu mai are șansa de a se recupera după stresul termic din timpul zilei. Efectele se acumulează treptat și pot duce la agravarea problemelor de sănătate, la internări suplimentare și chiar la creșterea mortalității în perioadele de caniculă.

În unele țări europene, efectele nopților tropicale sunt deja luate în calcul inclusiv în sistemul educațional. Autoritățile analizează modificarea programelor de examene și a activităților școlare pentru a reduce impactul lipsei de somn provocate de temperaturile ridicate din timpul nopții.