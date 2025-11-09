Când durerea de urechi devine urgentă: Semnale de alarmă și complicații posibile

Cauze frecvente ale durerii de urechi

Barotrauma

Apare din cauza schimbărilor bruște de presiune, provocând durere sau senzația de urechi înfundate, frecvent în timpul zborurilor sau scufundărilor. În cazuri grave poate duce la ruperea timpanului.

Obstrucția trompei lui Eustachio

Trompa lui Eustachio este tubul care leagă urechea medie de nazofaringe, cauzând durere, senzație de plenitudine și tinitus (țiuit în urechi).

Otita medie

Este o infecție a urechii medii foarte frecventă la copii, provocată adesea de infecții ale căilor respiratorii superioare.

Faringita

Durerile în gât e pot extinde către ureche.

Infecții

Infecțiile frecvente, precum gripa sau răceala, pot provoca dureri de urechi și febră.

Otita internă

Poate provoca simptome grave, precum amețeală, pierderea auzului, greață și chiar complicații severe dacă nu este tratată corect.

Alte cauze

Alte cauze ale durerilor de urechi afecțiuni dentare, reflux gastroesofagian, sindromul articulației temporomandibulare și otita externă (otita înotătorului), o inflamație a canalului auditiv extern provocată de infecții bacteriene sau fungice, potrivit medicool.ro.

Felul durerilor de urechi

Durerea de ureche poate fi primară, provocată direct de afecțiuni ale urechii externe, medii sau interne, ori secundară, iradiată din alte zone precum dinți, gât sau articulații mandibulare. Pentru un diagnostic corect și tratament adecvat, consultul medical este recomandat.

Această durere este un semnal important al organismului, care nu trebuie ignorat, mai ales când este severă, prelungită sau însoțită de alte simptome precum pierdere a auzului sau febră mare.