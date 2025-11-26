Când ne maturizăm cu adevărat? Vârsta neașteptată la care devenim adulți

Un studiu amplu, realizat la Universitatea Cambridge, relevă că adevărata maturitate a creierului uman se atinge abia în jurul vârstei de 32 de ani.

Cercetarea, care a analizat aproape 4.000 de scanări cerebrale ale unor persoane cu vârste cuprinse între câteva luni și 90 de ani, a identificat 5 etape majore în dezvoltarea creierului, separate de patru momente decisive de schimbare structurală.

4 etape majore în dezvoltarea creierului

1. Copilăria

Prima etapă, copilăria (0-9 ani), este caracterizată printr-o consolidare a rețelelor neuronale și o creștere rapidă a materiei cenușii și albe.

2. Adolescența

Adolescența durează între 9 și 32 de ani, și aduce o creștere continuă a volumului de materie albă și o rafinare a conexiunilor cerebrale, acestea devenind tot mai eficiente.

3. Maturitatea

În jurul vârstei de 32 de ani are loc cea mai puternică tranziție, când creierul se maturizează iar rețelele neuronale devin stabile și bine definite. Această fază se întinde până la aproximativ 66 de ani, perioadă considerată de stabilitate cognitivă și personalitate.

4. Bătrânețea timpurie

După vărsta de 66 de ani începe procesul de „îmbătrânire timpurie” a creierului, cu scăderi ale conectivității și degenerări lente ale materiei albe.

5. Bătrânețea avansată

După vârsta de 83 de ani începe etapa de îmbătrânire avansată.

Aceste etape nu trebuie confundate cu comportamentul sau gândirea oamenilor la diferite vârste. Ele descriu modul în care schimbările structurale și funcționale ale creierului susțin procesele cognitive.

Studiul oferă date importante pentru înțelegerea perioadelor de vulnerabilitate mentală, inclusiv fereastra critică din adolescență, când pot apărea tulburări psihice, potrivit dcnews.ro.

Studiul Universității Cambridge aduce o perspectivă revoluționară asupra modului în care creierul nostru evoluează și oferă un cadru pentru studiile viitoare privind sănătatea mintală și neuroștiința.​