Un medic cardiolog dezvăluie ce să NU mănânci dacă vrei să eviți infarctul

Un cardiolog celebru dezvăluie cele 3 alimente și băuturi pe care nu le consumă niciodată: „Îți distrug inima în tăcere”

Dr. Francesco Lo Monaco, cardiolog preventivist și fondator al The National Heart Clinic din Londra, explică ce alimente și băuturi evită complet pentru a-și proteja inima și ce recomandă în schimb pacienților săi. Sfaturile sale simple pot reduce drastic riscul de boli cardiovasculare și pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții, potrivit Mirror.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel global, însă, potrivit specialiștilor, ele pot fi prevenite în mare măsură prin alegeri alimentare corecte. Dr. Francesco Lo Monaco, cardiolog preventivist și autorul cărții „Heart Saviour”, atrage atenția asupra unor alimente aparent banale, dar extrem de dăunătoare pentru sănătatea inimii.

„În fiecare săptămână întâlnesc pacienți șocați când află că mâncarea pe care o consumă zilnic le afectează arterele. Inima suferă în tăcere, până când apar complicațiile”, spune medicul.

Cele 3 lucruri pe care un cardiolog nu le-ar consuma niciodată

1. Mezelurile și carnea roșie grasă

Baconul, cârnații și mezelurile conțin cantități mari de sare și grăsimi saturate, care cresc tensiunea arterială și nivelul colesterolului „rău”. Consumul excesiv de carne roșie, mai ales din tăieturi grase, este asociat cu un risc crescut de boli coronariene.

„Carnea roșie ar trebui să fie o plăcere ocazională, nu o rutină zilnică. Calitatea contează enorm. Alegeți bucăți slabe și limitați drastic produsele procesate. Înlocuiți-le cu pește, ouă, leguminoase și nuci”, recomandă specialistul.

2. Mâncărurile semipreparate și gustările ultraprocesate

Produsele de tip fast-food și mesele gata preparate sunt adevărate bombe calorice, pline de sare, grăsimi nesănătoase și aditivi.

„Dacă lista ingredientelor este lungă și conține termeni pe care nu îi poți pronunța, pune produsul înapoi pe raft. Gătitul sănătos necesită timp, dar beneficiile pentru inimă sunt uriașe”, subliniază Dr. Lo Monaco.

3. Băuturile zaharoase

Sucurile carbogazoase și băuturile îndulcite cresc rapid nivelul glicemiei și contribuie la apariția bolilor cardiovasculare.

„Ne concentrăm pe caloriile din mâncare, dar uităm de caloriile lichide. Băuturile cu zahăr ar trebui eliminate complet”, avertizează cardiologul.

Ce mănâncă, în schimb, un cardiolog pentru o inimă sănătoasă

Dr. Lo Monaco recomandă dieta mediteraneană, bazată pe alimente naturale, grăsimi sănătoase și mese echilibrate.

„Este dieta cu care am crescut în Sicilia și o recomand tuturor pacienților mei. Este ușor de urmat și extrem de benefică pentru inimă.”

Alimente-cheie pentru sănătatea cardiovasculară:

Legume proaspete: roșii, verdețuri, ceapă, morcovi – baza fiecărei mese

roșii, verdețuri, ceapă, morcovi – baza fiecărei mese Fructe zilnice: fructe de pădure, citrice, piersici, caise

fructe de pădure, citrice, piersici, caise Leguminoase: linte, năut, fasole albă – surse excelente de fibre și proteine

linte, năut, fasole albă – surse excelente de fibre și proteine Grăsimi sănătoase: ulei de măsline extravirgin, avocado, măsline

ulei de măsline extravirgin, avocado, măsline Nuci și semințe: migdale, semințe de floarea-soarelui – o mână pe zi

migdale, semințe de floarea-soarelui – o mână pe zi Proteine de calitate: pește bogat în Omega 3 (somon, sardine), carne slabă de pasăre și ouă

pește bogat în Omega 3 (somon, sardine), carne slabă de pasăre și ouă Pentru gust, medicul recomandă condimente naturale: usturoi, busuioc, oregano, în locul sării.