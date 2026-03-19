Ce trebuie să știi despre fertilizarea in vitro: 5 lucruri care influențează reușita

Specialiștii atrag însă atenția că succesul procedurii depinde de mai mulți factori, care trebuie evaluați atent înainte de inițierea tratamentului.

Medicul specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitate, Andreas Vythoulkas, explică principalele elemente care pot influența rezultatul unei proceduri FIV.

Vârsta femeii

Vârsta femeii rămâne unul dintre cei mai importanți indicatori ai șanselor de reușită. Odată cu trecerea anilor, rezerva ovariană scade, iar calitatea ovocitelor se deteriorează.

Aceste modificări devin mai evidente după 35 de ani, iar după 40 de ani șansele de obținere a unei sarcini cu ovocite proprii sunt considerabil reduse. În aceste situații pot fi necesare mai multe încercări ori protocoale de tratament mai complexe.

Stabilirea corectă a diagnosticului

Un alt factor esențial este identificarea cauzei infertilității. Fertilizarea in vitro nu e o procedură standard aplicabilă în mod identic tuturor cuplurilor, iar lipsa unui diagnostic precis poate reduce semnificativ șansele de succes.

Infertilitatea poate avea cauze multiple, atât feminine, cât și masculine. În cazul femeilor, printre cele mai frecvente sunt endometrioza, sindromul ovarelor polichistice sau afecțiunile uterine. La bărbați, problemele pot include calitatea scăzută a spermei sau mobilitatea redusă a spermatozoizilor.

Calitatea ovocitelor și spermatozoizilor

Succesul fertilizării depinde în mod direct de calitatea materialului genetic. Ovocitele și spermatozoizii sănătoși sporesc probabilitatea obținerii unor embrioni viabili.

Stilul de viață joacă un rol important. Factori precum fumatul, stresul, alimentația dezechilibrată sau anumite afecțiuni pot influența negativ fertilitatea ambilor parteneri. În multe cazuri, medicii recomandă ajustări ale stilului de viață înainte de procedură.

Laboratorul de embriologie

Un element important este laboratorul de embriologie. Embrionii sunt cultivați și monitorizați în condiții controlate timp de câteva zile, până la momentul optim pentru transfer.

Condițiile de laborator, tehnologia utilizată și experiența embriologilor contribuie direct la dezvoltarea embrionilor și la selecția acelora cu cel mai mare potențial de implantare.

Momentul transferului embrionilor

Ultima etapă a procedurii FIV este transferul embrionului în uter. Momentul acestuia este stabilit în funcție de mai mulți factori, inclusiv dezvoltarea embrionului și pregătirea endometrului.

De asemenea, decizia privind numărul de embrioni transferați este individualizată. În anumite cazuri se optează pentru transferul unui singur embrion, cu scopul a reduce riscul unei sarcini multiple, în timp ce în alte situații pot fi transferați doi embrioni, în funcție de particularitățile medicale ale pacientei.

Specialiștii subliniază că obiectivul principal nu este doar obținerea sarcinii, ci și nașterea unui copil sănătos, motiv pentru care fiecare etapă a procedurii este personalizată.

Deși fertilizarea in vitro nu garantează succesul de la prima încercare, progresele din medicina reproductivă au crescut semnificativ ratele de reușită în ultimii ani. Medicii recomandă cuplurilor care nu obțin o sarcină după aproximativ un an de încercări să solicite evaluarea unui specialist în infertilitate pentru a crește șansele unui tratament eficient, potrivit a1.ro.