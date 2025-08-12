Ce se întâmplă cu organismul tău dacă bei ceai verde zilnic – Beneficii, riscuri și recomandări

Beneficiile ceaiului verde asupra sănătății

1. Reduce inflamația din organism

Inflamația este răspunsul natural al corpului la infecții și leziuni, dar, pe termen lung, poate favoriza apariția unor boli grave precum hipertensiunea, diabetul, bolile de inimă și chiar cancerul. Ceaiul verde este bogat în polifenoli, antioxidanți cu puternice proprietăți antiinflamatoare. Un studiu publicat în 2024 în Preventive Nutrition and Food Science a arătat că persoanele cu sindrom metabolic care au consumat ceai verde au înregistrat scăderi ale unui marker inflamator important – factorul de necroză tumorală alfa (TNF-α).

2. Sprijină sănătatea creierului

L-teanina, un aminoacid din ceaiul verde, ajută la îmbunătățirea memoriei, reducerea anxietății și încetinirea îmbătrânirii cerebrale. În combinație cu EGCG (epigalocatechin-galat) și cofeina, ceaiul verde poate crește atenția, concentrarea și performanța cognitivă, potrivit mai multor studii publicate între 2021 și 2023.

3. Poate îmbunătăți nivelul zahărului din sânge și al colesterolului

Consumul regulat de ceai verde poate contribui la scăderea colesterolului „rău” (LDL), a trigliceridelor și a glicemiei, reducând astfel riscul de diabet de tip 2 și boli cardiovasculare, arată o meta-analiză din Nutrition Journal (2020). Catechinele, antioxidanții din ceaiul verde, par să fie responsabile pentru aceste efecte benefice, potrivit Eating Well.

4. Susține digestia și echilibrul florei intestinale

Cercetările arată că ceaiul verde favorizează dezvoltarea bacteriilor bune din intestin și inhibă bacteriile dăunătoare. De asemenea, stimulează producerea acizilor grași cu lanț scurt (postbiotice) care sprijină sănătatea digestivă.

5. Ar putea reduce riscul de cancer

Antioxidanții din ceaiul verde protejează celulele împotriva stresului oxidativ, un proces care poate duce la boli cronice și cancer. Un studiu publicat în International Journal of Cancer (2020) a arătat că femeile cu antecedente familiale de cancer mamar care au consumat cinci cești de ceai verde pe săptămână au avut un risc cu 15% mai mic de a dezvolta boala.

Riscurile consumului excesiv de ceai verde

Deficit de fier

Ceaiul verde conține taninuri, substanțe care pot reduce absorbția fierului din alimente. Consumat imediat după mese bogate în fier, poate împiedica organismul să asimileze acest mineral esențial.

Efectele cofeinei

Deși are mai puțină cofeină decât cafeaua, ceaiul verde poate provoca insomnie, agitație, palpitații sau dureri de cap dacă este consumat în exces. Potrivit FDA, limita recomandată este de maximum 400 mg de cofeină pe zi – echivalentul a aproximativ 10 cești de ceai verde pentru un adult sănătos.

Cum să prepari corect ceaiul verde