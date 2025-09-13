Colesterolul mărit: 6 Mituri demontate și sfaturi reale pentru a-ți proteja inima

Specialiștii de la Eating Well au stat de vorbă cu nutriționiști acreditați și au adunat cele mai răspândite mituri despre colesterol, pe care le-au demontat cu ajutorul cercetărilor științifice și al recomandărilor specialiștilor.

Ce vei afla:

Ce alimente afectează cu adevărat colesterolul

De ce dieta singură nu e suficientă

Cum să îți reduci colesterolul prin pași concreți și realiști

De ce controlul medical este esențial, indiferent de vârstă sau greutate

Mitul 1: Trebuie să eviți alimentele care conțin colesterol

Pentru mulți ani, s-a crezut că colesterolul alimentar (precum cel din ouă) este direct responsabil pentru colesterolul mărit în sânge. Astăzi, studiile arată că efectul acestuia este redus, iar grăsimile saturate și grăsimile trans sunt principalii vinovați.

„Le recomand clienților mei să reducă grăsimile saturate, nu ouăle. Este mai eficient să adaugi grăsimi sănătoase precum cele din pește, avocado, nuci și semințe.” – Marissa Beck, M.S., RDN

Mitul 2: Doar dieta îți poate regla colesterolul

Modificările alimentare sunt utile, dar nu suficiente singure. Colesterolul este influențat și de somn, stres, activitate fizică și genetică.

„E important să-ți setezi obiective mici și realizabile și în afara dietei: dormi mai bine, mișcă-te cu plăcere, gestionează stresul.” – Patricia Kolesa, M.S., RDN

Mitul 3: Trebuie să elimini complet grăsimile din dietă

Nu toate grăsimile sunt rele! Grăsimile nesaturate pot chiar reduce colesterolul „rău” (LDL) și crește colesterolul „bun” (HDL).

„Grăsimile nesaturate au proprietăți antiinflamatorii și reduc riscul de boli cardiovasculare.” – Carly Hart, RDN, LDN

Mitul 4: Poți simți dacă ai colesterol mărit

Realitatea? Colesterolul mărit nu dă simptome vizibile în cele mai multe cazuri. Doar analizele de sânge pot confirma nivelurile reale.

- Doar în cazuri extreme pot apărea semne precum depuneri galbene pe piele (xantelasmă).

- Recomandarea este să faci testări regulate, chiar dacă te simți bine.

Mitul 5: Doar persoanele supraponderale au colesterol mărit

Oricine, indiferent de greutate, poate avea colesterol ridicat. Genetica, stilul alimentar și istoricul familial joacă un rol important.

„Chiar și persoanele slabe pot avea colesterol ridicat. Greutatea nu este un indicator exclusiv.” – Mandy Willig, Ph.D., RD

Mitul 6: Colesterolul e o problemă doar la vârsta adultă

Adevărul? Colesterolul mărit poate apărea încă din copilărie, mai ales la cei cu antecedente familiale. Aproximativ 7% dintre copiii și adolescenții americani (6-19 ani) au deja colesterol total crescut.

„Recomand părinților să încurajeze activitatea fizică și obiceiurile alimentare sănătoase de la vârste fragede.” – Alexandria Hardy, RDN, LDN

Alte Sfaturi pentru Reducerea Colesterolului

Nu este vorba doar de dietă, ci de un stil de viață complet. Iată ce mai poți face:

- Redu zaharurile adăugate

Zahărul se ascunde în sosuri, pâine și alimente procesate. AHA recomandă <6 lingurițe/zi pentru femei și <9 pentru bărbați.

- Mănâncă mai multe fibre

Fibrele reduc colesterolul LDL. Le găsești în legume, fructe, leguminoase și cereale integrale.

- Limitează alcoolul

Consumul excesiv crește colesterolul „rău” și trigliceridele. Moderația este cheia.

- Fă exerciții cardio

Mersul alert, ciclismul, înotul sau orice mișcare care îți crește pulsul îmbunătățește HDL și scade LDL.

Concluzia Specialiștilor

Colesterolul mărit este o problemă frecventă, dar gestionabilă. Începe cu informare corectă, alegeri conștiente și monitorizare medicală regulată. Adaugă alimente bogate în fibre, grăsimi sănătoase și mișcare în rutina ta zilnică, dar nu ezita să consulți un medic sau nutriționist pentru un plan personalizat.