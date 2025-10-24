Cum să gestionezi cefaleea sinusală: Simptome și soluții

Această inflamație apare frecvent în contextul rinosinuzitei, adesea însoțite de acumularea de mucus și blocajul cailor anazale, ceea ce duce la creșterea presiunii în sinusuri și apariției durerii.

Simptomele cefaleei sinusale

Printre simptomele cefaleei sinusale este durerea moderată până la severă, care poate fi constantă, pulsantă sau surdă, și se agravează de obicei când capul este mișcat, aplecat sau întins.

Alte manifestări frecvente includ ochi înlăcrimați, roșeață oculară, rinoree (curgerea nasului), sângerări nazale, presiune facială, febră și congestie nazală.

Simptomele pot fi prezente pe o parte a feței sau pot afecta ambele părți.

Cauzele cefaleei sinusale

Cauzele cefaleei sinusale sunt diverse și includ infecții bacteriene sau virale (sinuzite), alergii, polipi nazali, expunerea la iritanți, variații de temperatură, deviații anatomice ale nasului, fumat activ sau pasiv, și afecțiuni care afectează capacitatea organismului de a elimina mucusul.

Diagnostic și tratament

Diagnosticul de cefalee sinusală se realizează prin examinare fizică, imagistică (CT, RMN), teste alergologice și analizarea secrețiilor nazale pentru a identifica cauza exactă.

Tratamentul depinde de cauza subiacentă și poate include decongestionante, antibiotice pentru infecțiile bacteriene, antihistaminice pentru alergii, corticosteroizi pentru reducerea inflamației, inhalarea aburului cald, evitarea alergenilor, și, în cazuri severe, intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea polipilor sau a obstrucțiilor.

Durerea de cap sinusală tinde să se amelioreze de la sine sau cu tratamentul adecvat în câteva zile până la o săptămână, în funcție de evoluția afecțiunii care stă la baza acesteia.

Pentru alinarea simptomelor, se pot folosi și remedii naturale precum aplicarea de comprese reci pe frunte sau masajul zonelor dureroase, potrivit medicool.ro.