Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Starea de sanatate Decizie controversată: Donald Trump a semnat un ordin pentru accelerarea utilizării drogurilor în scopuri medicale

de Redacția Jurnalul    |    19 Apr 2026   •   20:20
Sursa foto: Hepta/Adminstrația Donald Trump ia măsuri pentru a relaxa restricțiile și a stimula cercetarea privind utilizarea drogurilor în scopuri medicale.

Președintele Donald Trump a cerut, sâmbătă, administrației sale să accelereze revizuirile anumitor droguri psihedelice, inclusiv ibogaina, care a fost recent adoptată de veteranii de război și de legislatorii conservatori, în pofida riscurilor grave pentru siguranță.

Ibogaina și alte substanțe psihedelice rămân interzise în cadrul celei mai restrictive categorii de droguri ilegale și cu risc ridicat stabilite de guvernul federal.

Însă Adminstrația Donald Trump ia măsuri pentru a relaxa restricțiile și a stimula cercetarea privind utilizarea drogurilor în scopuri medicale, inclusiv în afecțiuni precum depresia severă, potrivit AP.

Ordinul de astăzi va asigura că persoanele care suferă de simptome debilitante ar putea avea în sfârșit șansa de a-și recâștiga viața și de a duce un trai mai fericit”, a declarat Dnald Trump, în timp ce semna un ordin executiv privind medicamentele.

Președintele republican a spus că directiva sa va ajuta la „accelerarea dramatică” a accesului la potențiale tratamente. „Dacă acestea se vor dovedi a fi atât de bune pe cât spun oamenii, va avea un impact extraordinar”, a spus el.

Ce este ibogaina?

Organizațiile veteranilor și susținătorii substanțelor psihedelice spun de mult timp că ibogaina, care este obținută dintr-un arbust originar din Africa de Vest, are un potențial mare pentru afecțiuni greu de tratat, cum ar fi tulburarea de stres posttraumatic și dependența de opioide.

Anunțul liderului de la Casa Albă vine în urma promisiunilor făcute de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și de alți oficiali ai administrației de a facilita accesul la substanțe psihedelice în scopuri medicale, o problemă care a câștigat un sprijin bipartizan rar.

