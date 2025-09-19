Dermatita seboreică versus psoriazisul scalpului. Asemănări și diferențe

Cum se manifestă cele două afecțiuni

Dermatita seboreică se manifestă prin scuame uleioase, galbene sau albe, ce pot afecta și pielea în zona liniei părului, pleoapele, sprâncenele sau mijlocul pieptului. La persoanele cu pielea închisă la culoare, pot apărea zone de hipopigmentare.

Psoriazisul scalpului se caracterizează prin plăci în relief, bine delimitate, cu pete roșii, mov sau gri, acoperite cu scuame albe sau argintii. Erupțiile pot fi localizate în păr sau pot depăși linia acestuia. În plus, pot apărea leziuni și în alte zone, precum coatele, genunchii sau unghiile.

Simptome comune

Simptome, precum mâncărimea, sunt comune ambelor afecțiuni, însă psoriazisul poate provoca și senzație de arsură sau fisuri care pot sângera, pe când dermatita seboreică se asociază cu pielea uleioasă și inflamația.

Cauze diferite

Cauzele acestor afecțiuni diferă semnificativ: dermatita seboreică este o inflamație cronică legată de hiperactivitatea glandelor sebacee, ciuperca Malassezia și factori precum stresul sau boli neurologice.

Psoriazisul este o boală autoimună în care celulele pielii se regenerează excesiv, cauzată de un sistem imunitar hiperactiv, și poate fi declanșată de traume cutanate, infecții sau anumite medicamente.

Tratamente

Tratamentul dermatitei seboreice are drept scop reducerea inflamației și reglarea producției de sebum, prin șampoane spciale, creme și loțiuni cu corticosteroizi pentru a reduce roșeața și mâncărimea, expunerea la soare.

Tratamentul psoriazisului urmărește reglarea sistemului imunitar și reducerea acumulării excesive de celule cutanate. Acestea presupun loțiuni sau creme cu corticosteroizi, vitamina A, acid salicilic, vitamina D, tratamente orale, fototerapie.

În concluzie, observarea atentă a caracteristicilor erupțiilor și consultul dermatologic sunt cruciale pentru identificarea corectă între dermatita seboreică și psoriazisul scalpului, potrivit medicool.ro.