x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Starea de sanatate Aproape jumătate dintre persoanele cu diabet nu știu că au boala, arată un nou studiu global

Aproape jumătate dintre persoanele cu diabet nu știu că au boala, arată un nou studiu global

de Vali Deaconescu    |    13 Sep 2025   •   15:00
Aproape jumătate dintre persoanele cu diabet nu știu că au boala, arată un nou studiu global
Sursa foto: Unsplash.com/diabet

Un studiu publicat în The Lancet Diabetes & Endocrinology atrage atenția asupra unei realități îngrijorătoare: 44% dintre persoanele cu diabet, cu vârsta de peste 15 ani, nu știu că suferă de această afecțiune. Cercetarea, realizată pe baza datelor din 204 țări între 2000 și 2023, subliniază importanța testărilor regulate și a depistării timpurii.

Diabetul, o boală tăcută care rămâne nediagnosticată

La nivel global, unul din nouă adulți trăiește cu diabet, potrivit Federației Internaționale de Diabet. În Statele Unite, datele din 2021 arată că 11,6% dintre americani au fost diagnosticați. Totuși, cercetarea evidențiază faptul că doar 56% dintre cei afectați știu că au această boală. Țările cu venituri mari stau mai bine la capitolul diagnosticare decât cele cu venituri mici și medii, potrivit CNN.

Tinerii sunt și mai greu de depistat. Doar 20% dintre persoanele sub 35 de ani cu diabet sunt conștiente de boală, deoarece screeningurile sunt mai des recomandate după vârsta de 35 de ani. „Mulți ajung să fie diagnosticați abia când apar complicațiile – boli de inimă, insuficiență renală sau probleme de vedere”, avertizează autorii studiului.

Simptomele care nu trebuie ignorate

Specialiștii atrag atenția că diabetul poate trece neobservat ani de zile, iar primele semne pot fi subtile. Printre simptome se numără:

„Diagnosticarea timpurie este esențială pentru a preveni sau întârzia complicațiile grave”, spune Rita Kalyani, medic endocrinolog la Universitatea Johns Hopkins.

Doar 4 din 10 pacienți obțin rezultate optime după tratament

Deși există terapii eficiente – de la insulină și Metformin până la medicamente moderne precum GLP-1 –, doar 40% dintre pacienți reușesc să își controleze eficient glicemia. Situația este complicată de faptul că mulți pacienți au și alte boli asociate, precum hipertensiune sau afecțiuni renale.

Cum poți preveni diabetul de tip 2

Deși diabetul de tip 1 nu poate fi prevenit, în cazul diabetului de tip 2 există soluții:

  • reducerea consumului de carne roșie și procesată,

  • adoptarea unei diete mediteraneene sau bazate pe alimente integrale, fructe și nuci,

  • limitarea alimentelor ultraprocesate,

  • mișcare zilnică – chiar și 15 minute de mers alert pot face diferența.

„Prevenția este la fel de importantă ca diagnosticarea. Dacă reducem factorii de risc, putem scădea numărul celor care ajung să fie diagnosticați cu diabet”, subliniază cercetătorii.

Recomandarea medicilor: dacă ai în familie cazuri de diabet sau observi simptome precum sete excesivă ori scădere bruscă în greutate, programează un test de glicemie.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: diabet de tip 2 diabet simptome
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri