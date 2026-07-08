Diabetul începe în jurul taliei. 10 obiceiuri ca să scapi de grăsimea viscerală

Un rol esențial îl are grăsimea viscerală, adică grăsimea acumulată în jurul organelor interne. Spre deosebire de grăsimea aflată sub piele, aceasta favorizează inflamația și rezistența la insulină, doi factori care cresc riscul de diabet.

Iată ce obiceiuri pot contribui la reducerea grăsimii abdominale și la menținerea unei sănătăți metabolice bune.

Fă mișcare și include exercițiile de forță

Antrenamentele cu greutăți sau alte exerciții de rezistență, efectuate de două până la patru ori pe săptămână, contribuie la creșterea masei musculare și la accelerarea metabolismului. Astfel, organismul arde mai eficient grăsimea viscerală.

Nu renunța la exercițiile aerobice

Mersul alert, alergarea, înotul sau ciclismul ajută la reducerea grăsimii abdominale și îmbunătățesc sănătatea inimii. Practicate constant, acestea pot diminua riscul de diabet.

Alege o alimentație de tip mediteranean

O dietă bazată pe legume, fructe, pește, ulei de măsline, nuci și cereale integrale este asociată cu o sănătate metabolică mai bună și cu reducerea depozitelor de grăsime din jurul organelor.

Consumă suficiente proteine

Proteinele contribuie la menținerea masei musculare și oferă o senzație de sațietate mai îndelungată, ajutând astfel la controlul greutății și la reducerea grăsimii viscerale.

Dormi între șapte și nouă ore pe noapte

Somnul insuficient favorizează dezechilibrele hormonale și acumularea grăsimii abdominale. Un program regulat de odihnă este important pentru prevenirea diabetului.

Gestionează stresul

Stresul cronic determină creșterea nivelului de cortizol, hormon care poate favoriza depunerea grăsimii abdominale. Meditația, yoga sau exercițiile de respirație pot ajuta la reducerea acestuia.

Monitorizează circumferința taliei

Măsurarea taliei oferă adesea informații mai relevante decât simpla cântărire, deoarece reflectă mai bine acumularea grăsimii viscerale.

Hidratează-te corespunzător

Consumul suficient de apă susține metabolismul, digestia și controlul apetitului, contribuind indirect la menținerea unei greutăți sănătoase.

Evită alimentele ultraprocesate

Produsele bogate în zahăr, grăsimi nesănătoase și calorii favorizează acumularea grăsimii abdominale. Specialiștii recomandă consumul de alimente cât mai puțin procesate.

Mergi periodic la controale medicale

Analizele de rutină pot identifica din timp modificările glicemiei sau alți factori de risc. Depistarea precoce permite adoptarea măsurilor necesare înainte de apariția diabetului.

Adoptarea acestor obiceiuri nu garantează eliminarea completă a riscului de diabet, însă poate contribui semnificativ la prevenirea bolii și la menținerea unei stări generale mai bune de sănătate, scrie Mediafax.