Diagnosticul care șochează medicii: Povestea femeii care se află la un pas de moarte de fiecare dată când înghite

Sara Hall a început să se confrunte cu primele simptome la vârsta de 39 de ani, când a observat că îi este rău de fiecare dată când mănâncă sau bea. În scurt timp, episoadele au devenit tot mai severe, ajungând inclusiv la pierderea cunoștinței și oprirea temporară a inimii.

Femeia a avut într-o singură zi până la 12 episoade de sincopă, fiecare declanșat de actul de înghițire.

Diagnostic șocant

În urma mai multor investigații, medicii au stabilit că aceasta suferă de sincopă de deglutiție, o tulburare extrem de rară, care afectează controlul ritmului cardiac în timpul înghițirii.

Afecțiunea este cauzată de o reacție exagerată a nervului vag și poate duce la încetinirea bruscă a ritmului cardiac și, în unele cazuri, la leșin sau chiar oprirea inimii.

O viață transformată în coșmar

Femeia spune că boala i-a schimbat complet viața, afectându-i activitatea profesională, independența și familia.

"Această afecțiune mi-a afectat totul, locul de muncă, independența și viața de familie. În timpul meselor în familie, soțul meu trebuia să stea lângă mine în caz că leșinam. Copiii mei se întrebau dacă voi reuși să rezist până la finalul mesei, fără să leșin. Ceea ce trebuia să fie un timp plăcut s-a transformat în ceva înfricoșător și stresant.

Au fost dăți când a trebuit să mă opresc din condus, și din această cauză am fost nevoită să stau în concediu medical. A fost una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Am început să am tot felul de gânduri înfricoșătoare, cum că inima mea s-ar putea opri pur și simplu când mâncam și să nu mai pornească niciodată”, a povestit femeia pentru mirror.co.uk., citat de a1.ro.

Șansa la o viață normală

În urma diagnosticului, Sara Hall a fost supusă unei intervenții chirurgicale inovatoare, care i-a îmbunătățit semnificativ starea de sănătate și i-a permis să revină treptat la o viață mai stabilă.

Cazul ei a atras atenția comunității medicale internaționale, fiind considerat unul dintre cele mai rare diagnostice.