Efectele alcoolului asupra creierului. Ce se întâmplă în doar 30 de minute?

Creierul este un organ delicat echilibrat și incredibil de complex, iar orice schimbări în conversațiile dintre regiunile creierului vor avea impact asupra emoțiilor și comportamentului.

De ce la acceași cantitate de alcool consumată, oamenii reacționează diferit?

Cercetătorii, conduși de o echipă de la Universitatea din Minnesota, cred că descoperirile lor ar putea explica de ce diferiți oameni pot simți niveluri diferite de beție la aceeași cantitate de alcool în respirație.

„La nivel de rețea, alcoolul a crescut semnificativ eficiența localizată și coeficientul de clusterizare, în concordanță cu o topologie mai puțin aleatorie și mai asemănătoare unei grile”, scriu cercetătorii în lucrarea lor.

„În mod notabil, aceste creșteri, precum și scăderile corespunzătoare ale eficienței globale, au prezis semnificativ o intoxicație subiectivă mai mare.”

Cercetătorii au analiziat 107 participanți sănătoși, cu vârste cuprinse între 21 și 45 de ani. Pe parcursul a două sesiuni, li s-a administrat fie o băutură preparată pentru a le crește nivelul de alcool din sânge până la limita permisă de conducere în SUA (0,08 grame pe decilitru), fie o băutură placebo.

Conectivitatea locală în regiunile creierului a fost stimulată de consumul de alcool.

La o jumătate de oră după ce au băut, participanții au intrat într-un scaner RMN, unde activitatea lor cerebrală a fost cartografiată. Folosind o varietate de abordări matematice, cercetătorii au calculat comunicările dintre 106 regiuni diferite ale creierului.

În general, zonele creierului au devenit mai izolate și mai puțin conectate la restul creierului, deși efectul nu a fost consistent în fiecare regiune. Este o idee similară cu cea a traficului care se învârte în jurul unui anumit cartier, în loc să călătorească prin tot orașul.

Deși voluntarii consumaseră aceeași cantitate de alcol, unii se simțeau mai amețiți decât alții. Cercetătorii au descoperit că această senzație de beție era legată de cât de deconectate deveniseră regiunile creierului lor.

Reacții după consumul de alcool

Mai mult, modificările rețelei observate - defalcarea dintre diferite regiuni ale creierului - explică într-o oarecare măsură cum prea mult alcool poate începe să provoace vedere încețoșată, dificultăți de mers în linie dreaptă și alte efecte cunoscute.

Una dintre regiunile cele mai afectate de scăderea conectivității generale, de exemplu, a fost lobul occipital. Aici creierul procesează datele vizuale introduse de ochii noștri, iar aceste modificări înseamnă probabil că aceste date sunt mai puțin disponibile pentru restul creierului.

„Rezultatele noastre, conform cărora transferul de informații devine mai izolat și mai puțin integrat, sunt în concordanță cu influența cunoscută a alcoolului asupra recompensei/aversiunii, controlului inhibitor și valenței stimulilor”, scriu cercetătorii.

Însă acest lucru nu a fost testat direct de echipă. Mai degrabă, studiul deduce acest lucru pe baza modelelor aplicate scanărilor cerebrale.

De asemenea, merită menționat faptul că aceste descoperiri se aplică doar creierelor aflate în repaus, neimplicate în niciun fel de activitate, și ar fi interesant să vedem acesta impact pe perioade mai lungi.

Cercetătorii sugerează, de asemenea, pe baza studiilor anterioare, că persoanele cu probleme acute și cronice legate de alcool ar putea vedea modificări diferite în hărțile lor cerebrale atunci când se îmbată: o structură mai puțin fixă, asemănătoare unei grile, o grupare locală mai redusă și o rețea generală mai randomizată și dezorganizată.

Cercetătorii spun că lucrările viitoare ar trebui să includă grupuri mai largi de participanți și să analizeze mai direct efectele perturbării rețelei cerebrale asupra persoanelor care sunt mai puțin sănătoase fizic și mental decât participanții la acest studiu.

„Având în vedere schimbările rapide ale demografiei populației și creșterea ratelor de consum de alcool în rândul adulților în vârstă sunt necesare studii privind corelațiile neuronale funcționale ale consumului acut de alcool pe parcursul vieții, în populațiile cu modele de consum mai intense și o gamă mai largă de simptomatologie afectivă negativă”, scriu oamenii de știință

Cercetarea a fost publicată în Drug and Alcohol Dependence și citată de sciencealert.com.

