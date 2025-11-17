Fenomen medical în Turcia: Riscurile intervențiilor de alungire a picioarelor

Pacienții plătesc între 20.000 și 50.000 de euro pentru operații care promit câțiva centimetri în plus la înălțime, la care se adaugă alți 8.000 de euro pentru fizioterapie și perioade lungi de recuperare, uneori de până la trei luni, în hoteluri sau clinici specializate.

În 2024, peste 1,5 milioane de persoane au ales Turcia pentru diverse proceduri medicale, de șase ori mai mult decât în 2012.

Cum a apărut procedura

Procedura folosește metoda Ilizarov, dezvoltată în Siberia în anii 1950, prin care osul este secționat și întins treptat cu ajutorul unor dispozitive externe sau interne pentru a stimula regenerarea țesuturilor.

Variantele moderne includ tehnica LON, care combină șuruburi intramedulare cu fixatori externi, și metoda Precice 2, mai scumpă și controlată prin telecomandă, considerată mai puțin invazivă.

Ce spun pacienții

Pacienții care au trecut prin această intervenție spun că au trecut prin mari suferințe.

„Durerea este cumplită. E ca și cum ceva ar exploda în tine”, spune Marco, un italian de 35 de ani.

Un american de 32 de ani, Peter, a crescut de la 172 cm la 184 cm după luni de recuperare și afirmă că acum „toată lumea mă respectă”.

Însă Frank, un britanic de 38 de ani, a suferit o embolie pulmonară care i-a pus viața în pericol după ce a obținut 10 cm în înălțime.

Riscuri mari pentru sănătate

Dr. Giovanna Weber avertizează că pacienții se pot confrunta cu leziuni nervoase, embolii pulmonare, tromboze, rigiditate articulară, fracturi, infecții severe, dificultăți la mers și deformări permanente.

În februarie 2025, un pacient saudit, operat la Istanbul, a murit în timpul recuperării, în pofida inervenției reușite.

Turcia are peste 4.000 de clinici medicale acreditate, însă standardele variază. În perioada 2019 - 2025 au murit circa 28 de britanici din cauza complicațiilor unor intervenții estetice.

„Nu recomand această operație persoanelor peste 140 cm fără acondroplazie. Nu avem date despre efectele pe termen lung asupra articulațiilor”, spune dr. Mehmet Kocaoglu, chirurg din Istanbul.

Profesorul Yunus Öç precizează că pacienții pot deveni dependenți de ajutor toată viața: „Nu este ca o rinoplastie. Riscurile trebuie bine înțelese.”

Site-uri care promovează aceste servicii medicale oferă pachete complete și evaluări gratuite dar transparența este redusă, notează stiripesurse.ro.