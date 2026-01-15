Grupa de sânge care uimește oamenii de știință? Ce trebuie să știi despre sângele „auriu”

Deși este extrem de valoros pentru cercetare și transfuzii, acest tip de sânge presupune riscuri majore pentru purtătorii săi în situații de urgență medicală.

Ce înseamnă Rh nul

Grupa sanguină Rh nul se caracterizează prin absența completă a tuturor antigenelor din sistemul Rh, peste 50 la număr. Denumirea populară de „sânge auriu” face trimitere atât la raritatea sa extremă, cât și la mitologia greacă, unde ichorul, sângele zeilor, era descris ca având culoarea aurie.

De asemenena, persoanele cu această grupă sanguină nu pot primi sânge de la donatori obișnuiți. În caz de urgență, singura opțiune sigură este sângele propriu sau cel provenit de la un alt donator Rh nul, motiv pentru care acești pacienți sunt adesea încurajați să își stocheze propriul sânge în avans.

De ce sângele Rh nul este important pentru medicină

Deși grupa O negativ este cunoscută ca fiind „donator universal”, specialiștii atrag atenția că lucrurile sunt dificile. Există zeci de sisteme de grupe sanguine, iar antigenii Rh joacă un rol esențial în declanșarea reacțiilor imune.

„Dacă primești o transfuzie cu sânge de la un donator care conține antigene diferite de sângele tău, vei produce anticorpi împotriva acelui sânge și îl vei ataca. Dacă primești din nou o transfuzie cu acel sânge, aceasta poate pune viața în pericol”, explică Ash Toye, profesor de biologie celulară la Universitatea din Bristol.

Prin urmare, sângele O Rh nul este considerat extrem de valoros deoarece lipsa antigenelor Rh reduce semnificativ riscul de reacție imunologică la majoritatea pacienților. Acest lucru îl face util în situații critice, atunci când grupa sanguină a pacientului nu este cunoscută imediat.

Deși poate salva vieți, sângele „auriu” reprezintă un paradox pentru cei care îl au. Aceste persoane sunt extrem de limitate în privința transfuziilor pe care le pot primi, dar în același timp sunt considerați donatori deosebit de valoroși.

Cercetătorii încearcă în prezent să înțeleagă mai bine mecanismele genetice ale grupei Rh nul și să exploreze posibilitatea reproducerii acesteia în laborator, tocmai pentru a reduce riscurile asociate lipsei de compatibilitate, potrivit dcnews.ro.