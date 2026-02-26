Ce trebuie să știi despre igiena orală: Regula de aur pentru periuța de dinți

Însă medicii atrag atenția că trebuie să fim atenți la sănătatea orală și să ne facem un obicei din a schimba periuța la fiecare 3 luni. Acest interval trebuie redus de către persoanele care se confruntă cu infecții bucale ori gingivale.

De ce să schimbi periuța de dinți la 3 luni?

Perii periuței de dinți se tocesc rapid dacă este folosită cu regularitate, așa cum ar trebui, iar cavitatea bucală găzduiește peste 500 de bacterii și ciuperci care migrează pe periuță la fiecare periaj.

Totodată, resturile alimentare favorizează bacteriile dacă nu o cureți corect, ducând la probleme de sănătate.

Cum să cureți periuța de dinți?

Specialiștii spun că oamenii greșesc mai puțin în felul cum folosesc periuța de dinți și mai degrabă în felul cum o curăță și o depozitează între utilizări.

Clătește periuța de dinți sub apă fierbinte timp ce cel puțin 30 de secunde după fiecare folosire, îndepărtând pasta și resturile.

Pentru curățare profundă, înmoaie-o 30 de minute în bicarbonat de sodiu, peroxid de hidrogen sau apă de gură antibacteriană. Aalternativ, expune-o un minut la abur fierbinte.

De asemenea, ține-o departe de vasul de toaletă pentru a evita aerosolii cu bacterii fecale, notează a1.ro.