Ilegalitate URIAȘĂ în sistemul medical. Drama pacienților care trebuie să caute donatori de sânge înainte de operații

Deși legea interzice explicit legarea actului medical de donarea de sânge de către aparținători, multe familii spun că sunt trimise să caute donatori înainte de intervențiile chirurgicale.

Medicii fac legea

Este și cazul lui Ionel Baciu, care a ajuns la Centrul de Transfuzii din București după ce medicii i-au spus că soția sa, aflată în suferință și având nevoie de o operație la genunchi, trebuie să prezinte dovada donării de sânge din partea a cel puțin două persoane.

„Mi-au spus că trebuie doi donatori. Am început să caut oameni care să doneze pentru ea. Nu am îndrăznit să întreb de ce este nevoie. Mi-a fost teamă să nu se supere medicul și să nu o mai opereze”, mărturisește bărbatul.

O minciună perpetuată de zeci de ani

Situația scoate la iveală o problemă veche a sistemului sanitar românesc. Timp de două decenii, deficitul de sânge a alimentat convingerea că fiecare pacient trebuie să își asigure propriile rezerve prin intermediul familiei sau al prietenilor. În timp, această practică a generat un mit periculos: acela că accesul la sângele necesar unei intervenții depinde de numărul persoanelor care donează în numele pacientului.

Reprezentanții centrelor de transfuzie infirmă însă această convingere și subliniază că sângele colectat intră într-un sistem național care deservește toți pacienții, în funcție de necesitățile medicale și de urgențe.

„Nu este permisă condiționarea actului medical de prezența aparținătorilor la donare. Sistemul de transfuzie trebuie să asigure necesarul pentru toți pacienții”, explică Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie București, potrivit observatornews.ro.

Probleme la donarea de sânge

În ultimii ani, numărul donatorilor a crescut, iar cererile spitalelor sunt, în cea mai mare parte, acoperite. Cu toate acestea, România rămâne sub media europeană la capitolul donare de sânge. Puțin peste 2% din populație donează constant, în timp ce în multe state europene procentul depășește 6%.

Specialiștii atrag atenția că problema nu ține doar de numărul donatorilor, ci și de modernizarea sistemului de transfuzii și de implementarea unor programe care reduc necesarul de sânge în timpul intervențiilor chirurgicale. Deși astfel de măsuri au fost adoptate oficial în urmă cu 8 ani, ele sunt aplicate doar într-o parte dintre spitale.

În paralel, reforma sistemului de transfuzie, promisă de numeroși miniștri ai Sănătății în ultimele două decenii rămâne în mare parte pe hârtie. Centrele de transfuzie funcționează în continuare cu infrastructură învechită și tehnologii de testare depășite, în raport cu standardele europene.

În acest context, pacienții continuă să suporte consecințele unui sistem care, deși dispune de sânge pentru urgențe și intervenții, menține încă practici care îi determină pe mulți să creadă că șansa lor la tratament depinde de propria capacitate de a găsi donatori.