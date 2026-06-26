Insolația poate ucide. Cum să acorzi primul ajutor?

De regulă, insolația este provocată de expunerea prelungită la temperaturi ridicate și se asociază frecvent cu deshidratarea, care afectează capacitatea organismului de a se răci în mod natural.

Simptomele insolației

Printre semnele care pot indica instalarea insolației sunt: dezorientarea, slăbiciunea accentuată, pierderea conștienței, convulsiile, ritmul cardiac accelerat, dificultățile de respirație, pielea uscată, precum și stări de vomă sau diaree, potrivit surselor medicale internaționale.

Specialiștii atrag atenția că insolația poate apărea la orice categorie de vârstă, inclusiv la tineri și sportivi, dacă expunerea la căldură este prelungită și hidratarea insuficientă.

Cum acorzi primul ajutor?

Insolația reprezintă o urgență medicală, iar intervenția rapidă poate face diferența. Până la sosirea echipajelor medicale, se recomandă mai multe măsuri de prim ajutor:

Persoana afectată trebuie mutată imediat din soare într-un spațiu răcoros și umbrit. Hainele groase sau strâmte trebuie îndepărtate, iar hidratarea trebuie asigurată treptat, dacă pacientul este conștient.

Pentru reducerea temperaturii corporale, se pot aplica comprese reci sau gheață în zonele cu circulație intensă, precum axilele, gâtul, zona inghinală și spatele. În unele cazuri, persoana poate fi introdusă într-o cadă cu apă rece.

Medicii avertizează însă că nu este recomandată administrarea de medicamente, precum aspirina sau paracetamolul, deoarece acestea nu sunt eficiente în cazul insolației și pot avea efecte adverse.

Cine este expus riscului?

Riscul de insolație este mai ridicat în cazul persoanelor vârstnice, al celor cu boli cronice, al celor care nu se hidratează corespunzător sau al consumatorilor de alcool. De asemenea, expunerea prelungită la temperaturi ridicate și umiditatea crescută sporesc semnificativ riscul apariției acestei afecțiuni.

Indicele de confort termic, care combină temperatura aerului și umiditatea, poate amplifica senzația de căldură și reduce capacitatea organismului de a se răcori prin transpirație.

Măsuri de prevenție

Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în perioadele caniculare, hidratarea constantă, purtarea de haine lejere și aplicarea cremelor cu factor de protecție solară.

De asemenea, efortul fizic intens în condiții de temperaturi ridicate ar trebui limitat, iar medicamentele utilizate frecvent ar trebui verificate pentru posibile efecte asupra termoreglării organismului, potrivit medicool.ro.