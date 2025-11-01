De ce mâncăm când suntem stresați sau plictisiți: explicațiile psihologilor și soluțiile nutriționiștilor

Când stresul și plictiseala ne trimit la frigider: ce spun specialiștii despre mâncatul emoțional

După o zi grea, e ușor să te refugiezi pe canapea cu o cutie de înghețată, chiar dacă nu îți este foame. Aceasta este una dintre cele mai comune forme de mâncat emoțional sau mâncat din stres, comportament care, potrivit psihologilor, apare atunci când folosim mâncarea pentru a ne regla stările emoționale, nu pentru a satisface foamea fizică, potrivit Eating Well.

Potrivit Psychology Today, „mâncatul emoțional înseamnă consumul de alimente cu scopul de a gestiona stările emoționale”. Cu alte cuvinte, mâncarea devine o formă de alinare atunci când ne simțim copleșiți.

Diferența dintre mâncatul emoțional, plictiseală și poftă

Nu orice gustare este o dovadă de mâncat emoțional.

Există mai multe motive pentru care mâncăm:

Foamea fizică – apar semne precum stomacul care „se strânge”, dureri de cap sau tremurat.

Mâncatul emoțional/stresul – mâncăm pentru a calma o emoție puternică.

Mâncatul din plictiseală – apare atunci când simțim lipsă de sens sau stimulare.

Mâncatul automat (mindless eating) – mâncăm fără să fim atenți, de exemplu, în timp ce ne uităm la televizor.

Pofta – ne dorim un aliment specific, fără a fi neapărat flămânzi.

Niciunul dintre aceste motive nu este „greșit”, însă specialiștii recomandă să ne întrebăm sincer „De ce mănânc acum?” înainte de a deschide frigiderul.

De ce mâncăm când suntem stresați sau plictisiți

Biologia și mediul joacă un rol esențial. Nutriționista Katie Oetken, RD, LD, M.P.H., explică: „Atât mâncatul din stres, cât și cel din plictiseală sunt reacții la mediu, dar stresul determină o reacție hormonală specifică.”

Sub stres, organismul eliberează cortizol, hormon care crește pofta de mâncare și poate duce la creștere în greutate. În același timp, crește și nivelul de grelina, hormonul foamei.

În plus, mâncărurile bogate în carbohidrați (pâine, paste, dulciuri) oferă un sentiment temporar de confort, dar și un aport rapid de glucoză – exact ce cere organismul în momentele de stres.

Lipsa somnului agravează situația. Nutriționista Didi de Zwarte, RD, avertizează că „somnul insuficient reduce hormonii de sațietate și crește hormonii foamei”. Cu alte cuvinte, dacă nu dormi suficient, poți simți nevoia de a mânca mai des, chiar dacă aportul caloric nu s-a schimbat.

Cum să oprești mâncatul din stres sau plictiseală

1. Identifică motivul real.

Nutriționista Bri Bell, RD, recomandă să te oprești câteva secunde și să te întrebi dacă mănânci din stres, din plictiseală sau din foame reală. Este normal să mănânci emoțional ocazional, dar devine problematic când devine un mecanism principal de gestionare a stresului.

2. Învață să respiri conștient.

„Concentrează-te pe respirație timp de două-trei minute sau ieși afară la aer curat”, spune Jamie Lee McIntyre, M.S., RDN. Acest scurt moment te ajută să creezi o „pauză” între impuls și acțiune.

3. Creează o listă de activități alternative.

Fă o listă cu activități care îți aduc plăcere: sună un prieten, fă ordine într-un colț din casă, rezolvă un puzzle sau fă o sesiune scurtă de exerciții online. După ce bifezi două lucruri, reevaluează dacă îți mai este foame.

4. Mișcă-te.

Exercițiile fizice reduc nivelul hormonilor de stres și te ajută să-ți reglezi pofta de mâncare.

5. Reorganizează-ți bucătăria.

Ține gustările tentante în dulapuri închise și la vedere doar fructele sau gustările sănătoase. Studiile arată că simpla vizibilitate a alimentelor influențează frecvența cu care le consumăm.

6. Mănâncă echilibrat și dormi suficient.

Include în fiecare masă fibre, proteine și grăsimi sănătoase, pentru o senzație de sațietate de durată. Iar somnul de 7-8 ore este aliatul tău în controlul poftei.

Mâncatul emoțional este un mecanism comun și natural, dar devine problematic când devine automatism. Nu există „motive greșite” pentru a mânca, însă conștientizarea este cheia. Data viitoare când deschizi frigiderul, întreabă-te sincer: „Mi-e foame sau am nevoie de altceva?”

Uneori răspunsul poate fi o conversație, o plimbare sau doar câteva respirații adânci — nu o cutie de înghețată.