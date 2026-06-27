Efectul neașteptat al medicamentelor de slăbit: Industria alimentară din Marea Britanie pierde sute de milioane de lire anual

Medicamentele pentru slăbit schimbă piața alimentară. Mihaela Bilic: „Au făcut o gaură de 780 de milioane industriei alimentare din Anglia”

Medicamentele pentru slăbit din clasa GLP-1 nu mai reprezintă doar un instrument folosit în tratamentul obezității și al diabetului, ci au început să producă efecte vizibile inclusiv asupra economiei. În Marea Britanie, utilizarea tot mai răspândită a acestor tratamente a dus la schimbări importante în comportamentul de cumpărare al populației, cu efecte directe asupra industriei alimentare.

Potrivit datelor prezentate de nutriționistul Mihaela Bilic, gospodăriile în care există persoane care folosesc medicamente GLP-1 cheltuiesc semnificativ mai puțin pentru alimente și băuturi. La nivel național, această schimbare se traduce printr-o reducere anuală estimată la aproximativ 780 de milioane de lire sterline.

Numărul utilizatorilor GLP-1 a crescut spectaculos în doar doi ani

Fenomenul este departe de a fi unul izolat. În prezent, aproximativ 6% dintre britanici utilizează medicamente din clasa GLP-1, iar numărul acestora s-a triplat în ultimii doi ani.

Creșterea accelerată a utilizării acestor tratamente începe să se reflecte nu doar în statisticile medicale, ci și în cifrele din retail, unde comercianții observă modificări importante în preferințele consumatorilor.

Mihaela Bilic: „Medicamentele de slăbit au făcut o “gaură” de 780 milioane industriei alimentare din Anglia????”

Nutriționistul Mihaela Bilic explică amploarea fenomenului:

„Medicamentele de slăbit au făcut o “gaură” de 780 milioane industriei alimentare din Anglia???? Utilizarea medicamentelor GLP-1 produce o transformare vizibilă în obiceiurile de cumpărături din Marea Britanie: familiile care includ astfel de utilizatori au redus cheltuielile pentru alimente și băuturi cu aproximativ 780 milioane de lire sterline anual.”

Specialista subliniază că această schimbare nu afectează doar valoarea totală a cumpărăturilor, ci și structura coșului alimentar.

Dulciurile și cartofii prăjiți sunt printre cele mai afectate produse

Potrivit datelor prezentate de Mihaela Bilic, unele categorii de produse resimt deja efectele reducerii apetitului provocate de medicamentele GLP-1.

„Datele arată că fenomenul nu este unul marginal, ci o tendință în creștere rapidă: procentul de utilizatori GLP-1 a ajuns la 6%, iar numărul lor s-a triplat în ultimii doi ani. Impactul asupra industriei alimentare este clar: unele categorii sunt afectate direct de scăderea apetitului și a consumului.”

Statisticile indică faptul că:

72% dintre utilizatorii GLP-1 consumă mai puțini cartofi prăjiți;

75% au redus consumul de ciocolată;

cheltuielile pentru dulciurile din ciocolată sunt cu 18% mai mici decât în gospodăriile în care nu sunt utilizate aceste medicamente.

Consumatorii aleg porții mai mici și alimente mai sănătoase

Schimbarea nu înseamnă doar reducerea cantității de alimente consumate, ci și orientarea către produse considerate mai nutritive.

„Tendința generală nu este doar de reducere a consumului, ci de schimbare a structurii acestuia. Utilizatorii GLP-1 nu renunță la plăcerea alimentară, ci migrează către porții mai mici, alimente bogate în proteine, produse cu densitate nutrițională ridicată și gustări mai sănătoase și ușor de digerat. Aproximativ 40% dintre utilizatori solicită porții mai mici în restaurante, iar 26% vor meniuri special adaptate????”

Aceste schimbări obligă inclusiv restaurantele și producătorii de alimente să își adapteze oferta la noile preferințe ale consumatorilor.

Un fenomen medical cu efecte economice

În concluzie, Mihaela Bilic consideră că efectele medicamentelor GLP-1 depășesc deja sfera sănătății și influențează întreaga industrie alimentară.

„Efectul GLP-1 nu mai este doar un fenomen medical, ci unul economic cu impact direct asupra industriei alimentare. Scăderea cheltuielilor alimentare indică o schimbare profundă în modul în care consumatorii își construiesc dieta: volume mai mici, selecție mai atentă, porții ajustate și o orientare clară spre produse funcționale. Pare că însfârșit mâncăm cu măsură!????”