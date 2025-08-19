x close
Ministerul Sănătății extinde programul „plǎmân artificial”

de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   15:15
Ministerul Sănătății a anunțat că extinde rețeaua unităților finanțate pentru tratamentul pacienților critici prin programul AP-ECMO, cunoscut și sub numele de plǎmân artificial.

Ministerul Sănătății continuă dezvoltarea programului național „Acțiuni Prioritare – ECMO”, care permite preluarea și susținerea artificială a funcțiilor vitale, oferind pacienților critici o șansă în plus la viață atunci când aceste funcții nu mai pot funcționa singure.

Marți a fost aprobată includerea unor noi unități sanitare în lista rețelei AP-ECMO.

Acestea sunt: Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara

Potrivit Ministerului Sănătății, extinderea acestui program reprezintă un pas important pentru creșterea capacității sistemului sanitar de a răspunde eficient în situații de urgență majoră, salvând vieți prin acces rapid la tehnici moderne de suport vital avansat.

(sursa: Mediafax)

