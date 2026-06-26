Misterul viselor care prevestesc probleme de sănătate. Ce au descoperit oamenii de știință

Unele teorii din neuroștiințe sugerează că există așa-numitele „vise prodromice”, considerate posibile semnale timpurii ale unor modificări din organism, inclusiv debutul unei afecțiuni.

Fenomenul este studiat de cercetători în somnologie și explorează modul în care creierul procesează semnalele interne ale corpului în timpul somnului.

Cum detectează creierul schimbările din organism

Potrivit specialiștilor, organismul transmite permanent semnale subtile despre starea sa internă, chiar înainte ca simptomele unei boli să devină evidente. Aceste informații sunt procesate de creier la nivel inconștient.

În faza de somn REM, etapa în care apar cele mai intense vise, creierul continuă să monitorizeze funcțiile corpului. În acest proces sunt implicate regiuni precum insula anterioară, responsabilă de percepția stării interne, și amigdala, asociată reacțiilor emoționale și detectării amenințărilor.

Unii cercetători consideră că aceste mecanisme ar putea duce la apariția unor vise influențate de modificările fiziologice din organism. Practic, creierul ar transforma aceste semnale în imagini onirice, uneori cu caracter simbolic sau amenințător.

Profesorul Patrick McNamara, specialist în somn la Universitatea din Boston, susține că mintea monitorizează constant starea organismului, inclusiv în timpul somnului REM, când integrează informații fiziologice într-o „imagine” a stării interne a corpului.

Ce afecțiuni ar putea fi prevestite de vise?

Cercetările preliminare sugerează că astfel de vise ar putea apărea înaintea unor afecțiuni diverse, de la infecții respiratorii precum răceala și gripa, până la probleme gastrointestinale, dentare sau articulare.

Specialiștii subliniază însă că visele nu reprezintă un instrument de diagnostic, mai degrabă fiind o posibilă reflectare a unor schimbări subtile din organism.

Potrivit observațiilor din domeniu, visele prodromice pot include frecvent scene de amenințare, agresiune sau senzația de pericol iminent, fără o cauză evidentă în viața reală.

Acestea sunt interpretate de unii cercetători ca posibile expresii simbolice ale unor perturbări interne ale organismului.

Diferența între stres și posibile semnale biologice

Experții atrag atenția că nu orice vis intens sau coșmar indică o problemă medicală. Stresul, anxietatea sau lipsa somnului pot genera manifestări similare.

Totuși, o posibilă diferență propusă în literatura de specialitate este că visele induse de stres au, de regulă, o sursă psihologică identificabilă, în timp ce visele prodromice ar putea avea un caracter mai difuz, legat de starea generală a corpului.

Deși ipoteza viselor prodromice este tot mai discutată în mediul științific, cercetătorii subliniază că aceasta nu reprezintă un instrument de diagnostic medical, ci o direcție de cercetare aflată încă la început.

Studiile actuale evidențiază însă o legătură tot mai clară între activitatea cerebrală din timpul somnului și starea fizică a organismului.

Legătura între somn și sănătate

Fie că sunt simple manifestări ale activității mentale sau indicii subtile ale unor schimbări biologice, visele rămân un domeniu complex și insuficient înțeles, potrivit dcmedical.ro.

Ideea că acestea ar putea reflecta debutul unor afecțiuni continuă să fie explorată de specialiști, deschizând noi perspective asupra relației dintre somn și sănătate.