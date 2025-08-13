Top 5 mituri periculoase despre diabet care trebuie demontate urgent

Mitul 1: Zahărul provoacă direct diabet

Deși zahărul are o reputație proastă, nu este cauza directă a diabetului. Tipul 1 și tipul 2 au mecanisme complet diferite.

Diabetul de tip 1 este o boală autoimună în care sistemul imunitar distruge celulele pancreatice producătoare de insulină.

Diabetul de tip 2 apare dintr-o combinație de factori: predispoziție genetică, rezistență la insulină, compoziția corporală și obiceiuri de viață, cum ar fi alimentația dezechilibrată și lipsa de mișcare.

Consumul excesiv de alimente ultraprocesate, bogate în zaharuri adăugate, grăsimi și carbohidrați rafinați, poate contribui la dereglarea glicemiei, dar nu este singurul factor declanșator. Contează mai mult modelul alimentar general și sănătatea metabolică.

Mitul 2: Persoanele cu diabet trebuie să elimine carbohidrații

Un regim alimentar pentru diabet poate include carbohidrați, dacă sunt aleși corect: cereale integrale, leguminoase, fructe și legume bogate în fibre.

Combinația carbohidraților cu proteine, grăsimi sănătoase sau fibre ajută la menținerea controlului glicemiei. Doza și tipul de carbohidrați trebuie personalizate cu ajutorul unui dietetician specializat în alimentatie diabet.

Mitul 3: Insulina este un semn de eșec în gestionarea diabetului

Diabetul este o boală cronică și progresivă. Administrarea insulinei nu înseamnă că pacientul a eșuat. În diabetul de tip 2, pancreasul poate produce din ce în ce mai puțină insulină în timp, iar tratamentul devine necesar. În diabetul de tip 1, insulina este esențială pentru supraviețuire.

A lua insulină este o măsură salvatoare, nu o rușine.

Mitul 4: Un IMC normal te protejează de diabet

Indicele de masă corporală nu reflectă întotdeauna starea reală de sănătate. Persoanele cu IMC normal pot avea grăsime abdominală în exces, factor de risc major pentru diabetul de tip 2.

Genetica, etnia, stresul și alimentația joacă un rol important, motiv pentru care screeningul precoce este esențial, chiar și la persoane cu greutate normală.

Mitul 5: Diabetul se poate vindeca definitiv

În prezent, diabetul nu se poate vindeca, dar remisia diabetului de tip 2 este posibilă în unele cazuri, prin scădere semnificativă în greutate și intervenție rapidă.

Remisia nu înseamnă vindecare și necesită stil de viață sănătos și monitorizare constantă. Diabetul de tip 1 rămâne o boală ireversibilă ce necesită tratament permanent.

Sfaturi esențiale pentru gestionarea diabetului

Echilibrarea farfuriei: proteine + grăsimi sănătoase + carbohidrați complecși bogați în fibre.

Mișcare zilnică: exerciții de forță, cardio, plimbări sau activități sportive pentru controlul glicemiei.

Porții controlate: jumătate legume fără amidon, un sfert proteine slabe, un sfert carbohidrați complecși.

Screening precoce: mai ales pentru cei cu factori de risc sau istoric familial.

Sprijin profesionist: colaborarea cu un dietetician sau educator în diabet este esențială.

Demontarea acestor mituri despre diabet este esențială pentru prevenirea complicațiilor și îmbunătățirea calității vieții. În loc să urmezi informații eronate, bazează-ți deciziile pe recomandări medicale și adoptă un stil de viață sănătos adaptat nevoilor tale, potrivit Eating Well.