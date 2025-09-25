Noul val Covid: Varianta Stratus se răspândește rapid. Care sunt simptomele

Tulpina a fost detectată la începutul anului iar până în septembrie 2025 cazurile au crescut semnificativ în Europa, în special formele XFG și XFG.3.

Simptomele variantei Stratus

Simptomele timpurii ale infecției cu Stratus includ febră mare, tuse seacă persistentă, nas înfundat, voce răgușită, congestie nazală, probleme digestive și oboseală fără motiv aparent.

Dificultatea recunoașterii acestor semne poate amâna prezentarea la medic, crescând riscul unei evoluții grave.

Medicii atrag atenția în special cu privire la copii, care prin revenirea la școală și contactul strâns în spații aglomerate devin mai vulnerabili la transmiterea virusului.

Dr. Nye a explicat că, odată cu începerea anului școlar, creșterile de infectări sunt frecvente din cauza igienei personale și a apropierii dintre elevi, potrivit spynews.ro.

Măsuri de prevenție

Pentru prevenție, specialiștii recomandă respectarea distanțării sociale și monitorizarea atentă a primelor simptome iar în caz de suspiciune, consultarea promptă a medicului. Varianta Stratus reamintește nevoia de vigilență continuă în fața pandemiei, chiar și după mulți ani de la debutul ei.