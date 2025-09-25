8 obiceiuri care îți distrug dinții fără să-ți dai seama, potrivit stomatologilor

Cel mai nociv obicei pentru dinți: rosul gheții

Deși pare o plăcere nevinovată, rosul cuburilor de gheață este considerat de specialiști unul dintre principalii „dușmani” ai dinților.

„Este unul dintre cele mai întâlnite obiceiuri care distrug smalțul”, explică dr. Jenna Chimon, medic dentist. „Produce microfracturi, fisuri și crește riscul de ciobire a dinților sau a fațetelor dentare.”

Și dr. Maria Cespedes confirmă: „Chiar și bucățile mici de gheață sunt suficient de dure pentru a crăpa dinții.”

Alternativa? Mestecarea gumei fără zahăr sau alegerea gheții pisate, care se topește mai repede și reduce tentația de a o mesteca, potrivit Parade.

7 alte obiceiuri surprinzătoare care afectează dinții

1. Folosirea aceleiași periuțe prea mult timp

Un cap de periuță uzat nu mai curăță eficient. Stomatologii recomandă schimbarea la 2-3 luni, după o răceală sau când perii devin decolorați ori uzați. Altfel, placa bacteriană se acumulează și favorizează cariile.

2. Clătirea gurii după periaj

Deși pare firesc, clătitul cu apă imediat după spălare elimină fluorul protector din pastă. Medicii recomandă doar scuiparea surplusului de pastă, pentru ca fluorul să rămână pe dinți și să întărească smalțul.

3. Folosirea dinților pe post de unelte

Deschisul pungilor, desfăcutul sticlelor sau crăpatul alunelor cu dinții poate duce la fracturi. „Dinții nu au fost creați pentru astfel de forțe”, atrage atenția dr. Chimon.

4. Produsele cu cărbune activ

Deși sunt promovate ca soluții pentru albire, pastele cu cărbune sunt abrazive și subțiază smalțul. Pe termen lung, pot provoca sensibilitate și deteriorarea danturii.

5. Medicamentele pentru slăbit (precum Ozempic)

Efectele secundare ale unor tratamente includ uscăciunea gurii, ceea ce favorizează cariile și bolile gingivale. Stomatologii recomandă hidratare constantă, apă de gură cu fluor și controale regulate.

6. Rosul unghiilor și al obiectelor

Nail-biting-ul și mestecatul pixurilor sau sticlelor uzează marginile dinților și pot provoca fisuri. Chiar dacă presiunea nu pare mare, riscul este real.

7. Dormitul pe o pernă nepotrivită

O pernă care nu susține corect capul și maxilarul favorizează scrâșnitul dinților (bruxismul), dureri de mandibulă și chiar microtraume dentare. O pernă ortopedică și o gutieră de protecție pot preveni problemele.