Un pacient a băut 10 litri de apă în fiecare zi timp de 2 ani. Boala cumplită de care suferea

Acesta a fost diagnosticat cu tumoră pe creier și a trebuit să bea 10 litri de apă pe zi timp de 2 ani, potrivit Mirror, citat de dcnews.ro.

Jonathan Palmer are 41 de ani, este poștaș și locuiește în Cronwall. Inițial s-a crezut că bărbatul are diabet însă rezultatele la testele efectuate de medicul de familie și cel de boli renale erau neconcludente. Abia după un consult oftalmologic de rutină, bărbatul de 41 de ani a fost trimis să facă un RMN care a arătat că are o tumoră pe creier.

Aceasta era situată pe glanda pituitară și pacientul a trebuit să dacă 30 de ședințe de radioterapie, acestea afectându-i retenția de apă. Însă vestea bună este că a scăpat de tumoră dar va trebui să ia medicamente toată viața.

"Am simțit o sete constantă pe care nu am putut să o potolesc. A fost o perioadă îngrozitoare care m-a făcut să pierd zile de lucru, la un moment dat, și am avut parte de o oboseală extremă. Am fost devastat. Tumoarea îmi creștea pe glanda hipofiză, ceea ce îmi provoca nevoia de a bea apă tot timpul. Operația nu era o opțiune, așa că am fost pus pe steroizi pentru a reduce presiunea tumorii din creierul meu", a explicat acesta.

Însă acum se simte bine și vrea să-și reia activitățile sportive.

"Am fost întotdeauna foarte activ, am jucat rugby și cricket săptămânal, lucru la care nu mă mai pot întoarce niciodată. Am început alergarea și înotul, ca exerciții fără contact, și mi-am recăpătat controlul asupra greutății".

Acum Jonathan face parașutism cu scopul de a strânge bani pentru cercetarea tumorilor cerebrale. Până acum a adunat 380 de lire sterline pentru a-i ajuta pe cei aflați în situația lui.

"Îi suntem recunoscători lui Jonathan pentru că ne-a împărtășit povestea sa și este minunat să auzim cum și-a găsit optimismul după diagnosticul său de tumoră cerebrală. Povestea lui ne amintește că tumorile cerebrale sunt nediscriminatorii; pot afecta pe oricine, la orice vârstă. Suntem hotărâți să schimbăm acest lucru, însă doar lucrând împreună vom putea îmbunătăți opțiunile de tratament pentru pacienți și, în cele din urmă, vom găsi un remediu", afirmă Mel Tiley, manager de dezvoltare comunitară la o organizație de caritate.