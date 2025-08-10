Obiceiul de dimineață care îți poate reduce riscul de cheaguri de sânge, explicat de cardiologi

Cheagurile de sânge reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătate, fiind implicate în afecțiuni grave precum infarctul sau accidentul vascular cerebral. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), până la 900.000 de americani dezvoltă anual un cheag de sânge, iar între 60.000 și 100.000 dintre aceștia mor din cauza complicațiilor.

Oricine poate dezvolta un cheag de sânge, însă riscul crește odată cu vârsta, în prezența bolilor de inimă sau plămâni, a obezității, a sedentarismului sau a perioadelor lungi de inactivitate. Un factor mai puțin discutat, dar important, este deshidratarea.

De ce să bei apă înainte de cafeaua de dimineață

Cardiologii subliniază că un obicei simplu – consumul unui pahar cu apă înainte de cafea – poate ajuta la reducerea riscului de formare a cheagurilor. Cafeaua, fiind un diuretic ușor, favorizează pierderea de lichide și poate agrava deshidratarea acumulată peste noapte, potrivit Parade.

„Mulți oameni încep ziua deja deshidratați, iar cafeaua amplifică această stare. Apa băută înainte de cafea ‘pregătește pompa’, adică asigură un flux sanguin optim încă de la primele ore ale dimineții”, explică dr. Catherine Weinberg, director al programului de boli cardiace congenitale la Northwell’s Lenox Hill Hospital.

Dr. Anne B. Curtis, cardiolog la Universitatea Buffalo, adaugă că deshidratarea concentrează sângele, crescând riscul de coagulare. Chiar și doar 200 ml de apă pot îmbunătăți vâscozitatea sângelui pentru restul zilei.

Aceeași recomandare se aplică și în cazul ceaiului sau al altor băuturi cu cofeină, avertizează dr. Cheng-Han Chen, director al programului de boli structurale ale inimii la MemorialCare Saddleback Medical Center.

Cum influențează deshidratarea riscul de cheaguri

„Atunci când ești bine hidratat, volumul de sânge este suficient pentru a circula ușor prin vase. În schimb, deshidratarea îngroașă sângele, ceea ce poate favoriza formarea de cheaguri”, spune dr. Alfonso H. Waller, șeful secției de cardiologie la Rutgers New Jersey Medical School.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

Deși apa nu previne direct cheagurile, menținerea unei hidratări optime poate fi un factor de protecție, mai ales pentru persoanele cu risc crescut.

Alte măsuri pentru reducerea riscului de cheaguri

Gestionarea bolilor cronice – obezitate, afecțiuni cardiace sau pulmonare

Mișcare regulată – ridicarea și plimbarea la fiecare oră, mai ales în timpul călătoriilor

Evitarea sedentarismului – schimbarea frecventă a poziției în timp ce stai așezat

Hidratare constantă – prevenirea deshidratării cronice, un factor de risc ignorat

„Deshidratarea ușoară, dar constantă, este un factor semnificativ și complet prevenibil în formarea cheagurilor”, subliniază dr. Weinberg.