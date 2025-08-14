Speranțe pentru diabetici. Alternativa naturală la Ozempic, descoperită în microbiomul intestinal

Aceasta nu implică administrarea unui medicament, bazându-se pe un microb intestinal și metabolitul său, cu efecte similare asupra reglării glicemiei și reducerii poftei de dulce, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Jiangnan din China, publicat în Nature Microbiology.

Un microb intestinal, responsabil pentru pofta de dulce

Cercetarea arată că microbul intestinal Bacteroides vulgatus și compușii pe care îi produce în timpul digestiei pot stimula producția naturală a hormonului GLP-1 (peptida de tip glucagon 1), care reglează nivelul de glucoză din sânge și senzația de sațietate. La rândul său, GLP-1 stimulează secreția hormonului FGF21, care influențează pofta de dulce.

Analiza a fost realizată pe șoareci dar, având în vedere similaritățile cu tractul digestiv uman, descoperirile au o importanță potențială pentru tratarea diabetului de tip 2 și gestionarea apetitului la oameni.

O concluzie importantă a fost că șoarecii fără capacitatea de a produce o proteină intestinală numită Ffar4 aveau un nivel scăzut al microbului B. vulgatus, ceea ce ducea la o scădere a hormonului FGF21 și, implicit, la o poftă crescută de zahăr.

În schimb, tratamentele cu metaboliți ai B. vulgatus au stimulat secreția GLP-1, ceea ce a dus la o reglare mai bună a glicemiei și la scăderea poftelor pentru alimente dulci.

Pentru oameni, unele studii genetice susțin legătura dintre mutațiile în gena responsabilă pentru producția FGF21 și preferințele crescute pentru zahăr, ceea ce ar putea contribui la dezvoltarea diabetului.

Astfel, în locul utilizării medicamentului sintetic Ozempic (semaglutidă), care imită efectele hormonului GLP-1, această alternativă naturală ar putea stimula producția de GLP-1 prin mecanisme intestinale naturale, oferind o abordare potențial mai sigură și cu mai puține efecte secundare pentru controlul glicemiei și apetitul pentru dulciuri, potrivit a1.ro.

Descoperirea deschide noi perspective în tratamentul diabetului și ar putea stimula cercetări viitoare pentru dezvoltarea unor terapii bazate pe microbiom și metaboliții săi, cu efecte benefice asupra sănătății metabolice.