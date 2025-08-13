Spitalul Floreasca în alertă! 4 pacienți infectați cu o ciupercă mortală

Aceasta provoacă infecții grave, în special la persoanele cu sisteme imunitare slăbite și la pacienții din spitale, având o rată de mortalitate asociată între 30% și 60%.

Risc major la Spitalul Floreasca

La Spitalul de Urgență Floreasca din București, 4 pacienți (două femei și doi bărbați, cu vârste între 45 și 63 de ani) au fost confirmați cu Candida auris și izolați, conform protocoalelor sanitare.

Unitatea sanitară precizează că este vorba de colonizare, nu de infecție activă, dar situația este monitorizată atent pentru a preveni un focar epidemic.

Ce trebuie să știi despre Candida auris

Ciuperca poate coloniza corpul fără simptome evidente, ceea ce facilitează răspândirea sa în medii spitalicești, mai ales în secțiile de terapie intensivă.

Această ciupercă este extrem de rezistentă, nu numai la majoritatea medicamentelor antifungice, ci și la condițiile mediului extern, putând supraviețui pe suprafețe ani de zile dacă nu se aplică dezinfectare riguroasă.

Tratamentul infecțiilor cu Candida auris este dificil, implicând de obicei terapia cu medicamente antifungice din clasa echinocandinelor, administrate în doze mari și adesea în combinație, însă unele tulpini pot fi rezistente chiar și la toate opțiunile existente.

Măsurile de prevenție și control implică izolarea pacienților infectați sau colonizați, aplicarea strictă a igienei mâinilor, dezinfectarea regulată și corectă a suprafețelor, precum și restricții privind echipamentul personalului medical. Se menține o supraveghere riguroasă a pacienților pentru a detecta rapid eventualele infecții active.

Infecțiile cu Candida auris pot duce la complicații severe, inclusiv sepsis, ceea ce face ca această ciupercă să fie o problemă gravă în spitale și un risc major pentru sănătatea publică. Conștientizarea, diagnosticarea corectă și măsurile preventive sunt esențiale pentru limitarea răspândirii și protejarea pacienților vulnerabili, potrivit spynews.ro.