Schimbare crucială în tratamentul colesterolului: Terapia combinată care ar putea salva sute de mii de vieți anual

Statine și ezetimibă: terapia combinată care ar putea deveni noul „standard de aur” în prevenirea deceselor cardiovasculare

O analiză de mari dimensiuni arată că pacienții cu risc cardiovascular foarte ridicat sau care au suferit deja un infarct miocardic ar trebui să primească din start o combinație de statine și ezetimibă, nu doar statine. Specialiștii susțin că această abordare ar putea preveni sute de mii de decese anual la nivel global, potrivit Mirror.

Un nou studiu publicat în revista științifică Mayo Clinic Proceedings schimbă perspectiva asupra tratamentului pentru colesterolul „rău” (LDL-C). Cercetarea, cea mai amplă de acest tip de până acum, sugerează că administrarea combinată de statine și ezetimibă ar trebui să devină standardul de aur pentru pacienții cu risc cardiovascular foarte ridicat.

Ce a arătat analiza

Cercetătorii au analizat datele din 14 studii clinice care au inclus 108.353 pacienți cu risc crescut de infarct miocardic sau accident vascular cerebral ori care suferiseră deja un astfel de eveniment.

Rezultatele sunt clare: atunci când ezetimiba a fost combinată cu o statină în doză mare, riscul de deces din orice cauză a scăzut cu 19% comparativ cu tratamentul exclusiv cu statine în doză mare.

În plus:

Decesele de cauză cardiovasculară au fost reduse cu 16%

Evenimentele cardiovasculare majore au scăzut cu 18%

Riscul de accident vascular cerebral a fost redus cu 17%

Mai mult, terapia combinată a redus nivelul colesterolului LDL cu încă 13 mg/dL față de statinele administrate singure și a crescut cu 85% șansa de a atinge ținta recomandată de sub 70 mg/dL.

Reduceri și mai spectaculoase în analiza extinsă

Autorul principal al studiului, profesorul Maciej Banach, de la Universitatea Catolică Ioan Paul al II-lea din Lublin, susține că analiza comparativă extinsă a arătat rezultate și mai impresionante:

Reducere de 49% a mortalității din toate cauzele

Reducere de 39% a evenimentelor cardiovasculare majore

Potrivit cercetătorului, terapia combinată s-a dovedit sigură, iar rata efectelor adverse și a întreruperii tratamentului a fost comparabilă sau chiar mai mică față de tratamentul doar cu statine în doză mare.

De ce este importantă această schimbare

Până acum, ghidurile medicale recomandau începerea tratamentului cu statine și evaluarea rezultatelor după una-două luni, înainte de a adăuga ezetimibă. Însă autorii studiului susțin că această întârziere poate costa vieți.

Coautorul studiului, profesorul Peter Toth de la University of Illinois, afirmă că adăugarea imediată a ezetimibei la terapia cu statine, fără a aștepta efectele monoterapiei, crește semnificativ șansele de a atinge rapid valorile optime ale colesterolului și reduce riscul de complicații grave.

Un avantaj major: această strategie nu presupune medicamente noi și costisitoare, ci doar optimizarea tratamentului deja existent.

Impact global: sute de mii de vieți ar putea fi salvate

Bolile cardiovasculare provoacă aproximativ 20 de milioane de decese anual la nivel mondial, iar 4,5 milioane sunt asociate cu valori crescute ale LDL-C.

Conform estimărilor cercetătorilor, includerea terapiei combinate în toate ghidurile internaționale ar putea preveni:

peste 330.000 de decese anual în rândul pacienților care au suferit deja un infarct

aproximativ 50.000 de decese anual doar în SUA

Cum funcționează cele două medicamente

Statinele reduc producția de colesterol la nivel hepatic, scăzând astfel nivelul LDL-C din sânge.

Ezetimiba acționează diferit: blochează absorbția colesterolului din intestin, reducând cantitatea provenită din alimentație.

Specialiștii rezumă noua strategie prin două principii esențiale: „cu cât mai scăzut, cu atât mai bine” și „cu cât mai devreme, cu atât mai bine”.