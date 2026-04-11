Statul pe scaun și „scrolling-ul” pe telefon: cum îți afectează creierul și ce spun studiile recente

Adevărul despre statul pe scaun: ce îți face creierului și cum îl poți proteja

Un nou studiu atrage atenția asupra unui obicei zilnic aparent inofensiv: statul prelungit pe scaun, combinat cu activități pasive precum scrolling-ul pe telefon. Cercetătorii spun că nu doar lipsa mișcării este problema, ci și modul în care îți folosești creierul în aceste momente, potrivit NBC News.

Activitatea mentală face diferența

Statul pe scaun ore în șir este deja asociat cu probleme serioase de sănătate, de la boli cardiovasculare până la diabet și obezitate. Însă un studiu recent aduce o nuanță importantă: nu toate activitățile sedentare sunt la fel.

Cercetătorii au descoperit că activitățile care stimulează creierul, precum tricotatul, rezolvarea puzzle-urilor sau chiar munca de birou, pot reduce riscurile asociate sedentarismului. În schimb, comportamentele pasive, cum ar fi uitatul la televizor sau scrolling-ul fără scop, pot avea efecte negative asupra sănătății cognitive.

Creierul funcționează similar unui mușchi: dacă nu este folosit activ, își pierde din capacitate, în special în zonele responsabile de memorie și învățare.

Studiul care schimbă perspectiva asupra sedentarismului

Analiza a fost realizată pe peste 20.000 de adulți suedezi, monitorizați pe o perioadă de aproape două decenii. Participanții au raportat cât timp petrec în activități sedentare și dacă acestea implică sau nu stimulare mentală.

Rezultatele sunt clare: persoanele care petrec mai mult timp în activități sedentare pasive au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta demență.

Mai mult, cercetătorii au estimat impactul schimbărilor mici în stilul de viață. Adăugarea unei ore de activitate mentală activă pe zi reduce riscul de demență cu aproximativ 4%. Dacă o oră de activitate pasivă este înlocuită cu una activă, riscul scade cu 7%. Iar combinarea activității mentale cu mișcarea fizică poate reduce riscul cu până la 11%.

„Brain rot” și efectele scrolling-ului constant

Deși studiul a început înainte de apariția smartphone-urilor, experții cred că rezultatele sunt relevante și astăzi. Consumul excesiv de conținut scurt, specific platformelor moderne, este considerat un factor de risc pentru concentrare și memorie.

Scrolling-ul continuu afectează capacitatea creierului de a procesa informații și de a crea conexiuni neuronale solide. În timp, acest lucru poate duce la dificultăți de concentrare și la scăderea performanței cognitive.

Specialiștii avertizează că acest tip de comportament, repetat zilnic, poate contribui la apariția anxietății, depresiei și stresului cronic, în special atunci când este combinat cu perioade lungi de inactivitate fizică.

Mișcarea rămâne esențială pentru sănătatea creierului

Pe lângă stimularea mentală, activitatea fizică joacă un rol crucial. Studiile arată că persoanele active au un risc cu până la 25% mai mic de a dezvolta demență.

Chiar și activități simple, precum mersul pe jos, pot avea un impact major. Mișcarea îmbunătățește circulația sângelui către creier și stimulează producția de substanțe esențiale pentru funcționarea neuronilor.

În plus, exercițiile fizice contribuie la reducerea inflamației și a acumulării de proteine asociate cu Alzheimer.

Somnul, factorul ignorat care influențează memoria

Un alt element esențial este somnul. Cercetările arată că între șapte și opt ore de somn pe noapte reprezintă intervalul optim pentru sănătatea creierului.

Dormitul prea puțin crește riscul de demență cu 18%, iar somnul excesiv îl poate crește cu până la 28%. În timpul somnului, creierul elimină toxinele acumulate pe parcursul zilei și consolidează memoria.

Schimbări mici, impact major

Mesajul cercetătorilor este simplu, dar puternic: nu este nevoie de soluții complicate pentru a proteja creierul. Reducerea timpului petrecut pe scaun, înlocuirea scrolling-ului pasiv cu activități stimulante și introducerea mișcării în rutina zilnică pot face o diferență semnificativă.

Într-o eră dominată de tehnologie, modul în care alegem să ne folosim timpul liber devine esențial pentru sănătatea pe termen lung. Creierul are nevoie de provocări, nu doar de consum pasiv de informație.