Alarme la graniță: Dronele rusești lovesc din nou Ucraina, aproape de teritoriul românesc

Federația Rusă a executat, sâmbătă, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09.05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naționale a României.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 09.28.

Alerta aeriana a încetat la ora 09.53.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.

(sursa: Mediafax)

Laura Buciu, laura.buciu@mediafax.ro

Keywords:ALERTĂ, DRONE