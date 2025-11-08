Suplimentul „inofensiv” pentru somn, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă și moarte prematură

Melatonina, mai puțin inofensivă decât se credea: utilizarea pe termen lung ar putea afecta inima

Un studiu amplu, desfășurat pe o perioadă de cinci ani și bazat pe datele a peste 130.000 de adulți cu insomnie, arată că utilizarea regulată a melatoninei pe termen lung este asociată cu un risc crescut de insuficiență cardiacă și deces. Rezultatele preliminare vor fi prezentate la Sesiunile Științifice 2025 ale American Heart Association, care se desfășoară între 7 și 10 noiembrie la New Orleans.

Melatonina, un hormon natural secretat de glanda pineală, ajută la reglarea ceasului biologic și a ciclului somn-veghe. Suplimentele sintetice de melatonină, identice chimic cu forma naturală, sunt adesea folosite pentru a trata insomnia sau jet lag-ul. În multe țări, inclusiv în SUA, acestea pot fi cumpărate fără prescripție, însă lipsa reglementării face ca dozele și puritatea produselor să varieze semnificativ, potrivit SciTechDaily.

Ce au descoperit cercetătorii

Cercetătorii au analizat date medicale electronice și au împărțit participanții în două grupuri: cei care au folosit melatonină timp de cel puțin un an și cei care nu au utilizat deloc suplimentul. Rezultatele au fost îngrijorătoare:

Persoanele care au luat melatonină pe termen lung aveau cu 90% mai multe șanse de a dezvolta insuficiență cardiacă în următorii cinci ani, comparativ cu cei care nu au folosit suplimentul (4,6% vs. 2,7%).

Cei care au avut cel puțin două rețete de melatonină emise la 90 de zile distanță au prezentat un risc cu 82% mai mare .

Participanții din grupul melatoninei au fost de 3,5 ori mai predispuși să fie spitalizați pentru insuficiență cardiacă (19% vs. 6,6%).

De asemenea, aceștia aveau aproape dublu risc de deces din orice cauză (7,8% vs. 4,3%).

„Melatonina este percepută ca un ajutor natural și sigur pentru somn, însă rezultatele noastre arată o asociere constantă și semnificativă cu probleme cardiace grave. Este o descoperire care necesită atenție”, a declarat dr. Ekenedilichukwu Nnadi, autorul principal al studiului și medic la SUNY Downstate/Kings County, New York.

De ce a fost investigată legătura dintre melatonină și inimă

Melatonina este promovată pe scară largă ca fiind sigură și naturală, dar datele despre efectele ei pe termen lung asupra inimii sunt limitate. Din acest motiv, cercetătorii au analizat date din rețeaua internațională TriNetX Global Research Network, comparând adulți cu insomnie care au folosit melatonină cel puțin un an cu cei care nu au utilizat suplimentul.

Pentru acuratețe, au fost excluse persoanele cu diagnostice anterioare de insuficiență cardiacă sau cele care luau alte medicamente pentru somn.

Reacțiile experților: „Melatonina nu ar trebui luată la nesfârșit”

Marie-Pierre St-Onge, expertă în somn și profesor la Universitatea Columbia, care nu a participat la studiu, a declarat:

„Sunt surprinsă că unii pacienți iau melatonină zilnic mai mult de un an. În SUA, suplimentul nu este aprobat pentru tratamentul cronic al insomniei. Nu ar trebui folosit fără o indicație clară și fără supraveghere medicală.”

Limitările studiului și interpretarea rezultatelor

Cercetarea are totuși unele limite. În unele țări, melatonina se eliberează doar pe bază de rețetă (precum în Marea Britanie), iar în altele — precum SUA — este disponibilă liber. Astfel, persoanele care au luat melatonină fără prescripție ar fi putut fi incluse eronat în grupul „non-utilizatori”, ceea ce poate distorsiona rezultatele.

De asemenea, nu au fost disponibile date privind gravitatea insomniei sau prezența tulburărilor psihice.

„Este posibil ca persoanele cu insomnie severă, anxietate sau depresie să fie mai predispuse să ia melatonină și, în același timp, să aibă un risc mai mare de boli cardiovasculare. De aceea, studiul nostru arată o asociere, dar nu o cauzalitate directă”, a explicat dr. Nnadi.

Deși melatonina este considerată un ajutor natural pentru somn, noile date sugerează că utilizarea zilnică, pe termen lung, ar putea avea efecte adverse grave asupra inimii. Cercetătorii cer studii suplimentare pentru a stabili dacă există o legătură cauzală și recomandă ca pacienții să discute cu medicul înainte de a lua melatonină în mod cronic.