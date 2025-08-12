De la urgențe gratuite, la costuri uriașe: Ce presupune spitalizarea pentru neasigurați

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   17:30
Persoanele neasigurate în sistemul public de sănătate au parte de un pachet minim de servicii medicale, inclusiv asistență medicală de urgență și o perioadă limitată de spitalizare gratuită pentru urgențe

Însă după stabilizarea stării de sănătate, dacă spitalizarea continuă, costurile trebuie suportate integral de pacient.

Cât costă spitalizarea pe zi

Costurile spitalizării pentru persoanele neasigurate încep de la 240 de lei pe zi, dar pot crește în funcție de complexitatea afecțiunii și secția unde este interant bolnavul. De exemplu, o zi de spitalizare în secțiile de boli infecțioase sau terapie intensivă poate depăși 1.000 de lei, iar intervențiile medicale complexe, precum chirurgia cardiovasculară sau oncologică, pot ajunge la costuri de 3.000–4.000 de lei pe zi.

Servicii medicale pentru neasigurați

Urgențele medicale sunt gratuite, indiferent dacă pacientul este asigurat sau nu, însă după ce starea pacientului se stabilizează, zilele suplimentare de spitalizare sau tratamente trebuie plătite.

Pachetul minimal de servicii medicale include:

Însă investigațiile recomandate, tratamentele ulterioare și ziua suplimentară de spitalizare trebuie plătite integral de pacient.

Dacă pacientul nu poate plăti, unitățile medicale pot demara proceduri de recuperare a datoriei, inclusiv acțiuni legale și executări silite, ceea ce poate conduce la datorii mari pe termen lung, potrivit spynews.ro.

