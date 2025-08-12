De la urgențe gratuite, la costuri uriașe: Ce presupune spitalizarea pentru neasigurați

Însă după stabilizarea stării de sănătate, dacă spitalizarea continuă, costurile trebuie suportate integral de pacient.

Cât costă spitalizarea pe zi

Costurile spitalizării pentru persoanele neasigurate încep de la 240 de lei pe zi, dar pot crește în funcție de complexitatea afecțiunii și secția unde este interant bolnavul. De exemplu, o zi de spitalizare în secțiile de boli infecțioase sau terapie intensivă poate depăși 1.000 de lei, iar intervențiile medicale complexe, precum chirurgia cardiovasculară sau oncologică, pot ajunge la costuri de 3.000–4.000 de lei pe zi.

Servicii medicale pentru neasigurați

Urgențele medicale sunt gratuite, indiferent dacă pacientul este asigurat sau nu, însă după ce starea pacientului se stabilizează, zilele suplimentare de spitalizare sau tratamente trebuie plătite.

Pachetul minimal de servicii medicale include:

Consultații și asistență medicală primară și ambulatorie pentru afecțiuni acute și cronice;

Anumite analize de laborator și vaccinări;

Monitorizarea sarcinii;

Servicii stomatologice preventive și curative;

Internare și tratament gratuit doar în cazul urgențelor;

Transport sanitar neasistat în cazuri ce necesită spitalizare sau externare.

Însă investigațiile recomandate, tratamentele ulterioare și ziua suplimentară de spitalizare trebuie plătite integral de pacient.

Dacă pacientul nu poate plăti, unitățile medicale pot demara proceduri de recuperare a datoriei, inclusiv acțiuni legale și executări silite, ceea ce poate conduce la datorii mari pe termen lung, potrivit spynews.ro.