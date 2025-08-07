Vitamina D și calciu, aliații esențiali ai oaselor sănătoase. De ce trebuie luate împreună

Ce fac calciul și vitamina D în organism

Calciul este un mineral care conferă oaselor structură și rezistență, în timp ce vitamina D este un hormon care susține creșterea oaselor, potrivit lui Natalie Allen, profesor de nutriție la Școala de Științe ale Sănătății de la Universitatea de Stat din Missouri.

Adulții au nevoie, în general, de 1.000-1.200 mg de calciu zilnic, în timp ce majoritatea adulților au nevoie de 600-800 UI de vitamina D zilnic, deși unii pot avea nevoie de mai mult, în funcție de vârstă, nuanța pielii sau afecțiuni medicale.

„Calciul este principalul element constitutiv care conferă oaselor structură și rezistență”, spune Diana Guevara, specialist în educație pentru sănătate comunitară la Școala de Sănătate Publică a Centrului de Științe ale Sănătății al Universității din Texas.

„Este utilizat și în alte părți ale corpului, așa că, dacă nu primim suficient calciu, organismul nostru ar putea fi forțat să extragă calciu din oase, ceea ce duce la osteoporoză și la un risc mai mare de fracturi.”

De ce trebuie să iei calciu și vitamina D împreună

În ceea ce privește sănătatea oaselor, rolul principal al vitaminei D este de a facilita absorbția calciului în intestine.

„Fără suficientă vitamina D, calciul nu își poate face bine treaba”, explică Allen. „Combinarea lor asigură întărirea oaselor datorită calciului.”

Cercetările aratî că administrarea împreună a suplimentelor de vitamina D și calciu poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă mai mult decât administrarea fiecărui supliment separat, în special la adulții în vârstă și la femeile aflate la postmenopauză.

Citește pe Antena3.ro O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană

„Vitamina D se leagă de un receptor din intestin pentru a începe procesul de absorbție a calciului din alimente sau suplimente în organism”, explică Guevara.

Alimente bogate în nutrienți sau suplimente?

Este întotdeauna să obții nutrienții mai întâi din alimente, dacă este posibil, afirmă Guevara, deoarece nutrienții din alimente sunt mai ușor de absorbit și utilizat de organism.

Aceasta poate însemna încorporarea mai multor alimente bogate în calciu:

-Produse lactate

-Legume cu frunze verzi

-Pește cu oase (sardine sau somonul la conservă)

De asemenea, poate însemna consumul mai multor alimente bogate în vitamina D:

-Pește gras

-Ouă

-Ciuperci

-Lapte fortificat

Cu toate acestea, Allen este de părere că sursele alimentare de vitamina D sunt limitate deoarece aceste alimente conțin doar cantități mici din acest hormon, așa că suplimentele sunt adesea necesare pentru a ajuta oamenii să obțină suficient.

Lumina soarelui poate ajuta organismul să producă vitamina D în mod natural, dar expunerea excesivă la soare prezintă alte riscuri pentru sănătate, cum ar fi cancerul de piele.

„Cira 10 până la 30 de minute de expunere la soare, de câteva ori pe săptămână, pot fi suficiente pentru unii oameni, în funcție de locație și anotimp”, spune ea. „Tonurile de piele mai închise pot necesita mai mult timp la soare pentru a produce aceeași cantitate de vitamina D.”

Când ai nevoie de un supliment

Dacă îți petreci cea mai mare parte a timpului în interior sau folosești zilnic cremă de protecție solară, aspect important pentru protecția pielii, un supliment este adesea cea mai fiabilă modalitate de a-ți satisface nevoile.

Dacă intenționezi să iei un supliment, Guevara spune că este important să știi că limita superioară de vitamina D pentru adulți este de 4.000 UI pe zi. Deoarece vitamina D este o vitamină liposolubilă, aceasta poate fi stocată în organism și se poate acumula în timp.

Prin urmare, dacă iei suplimente de calciu și vitamina D, încearcă să le iei împreună. Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul în intestine, așa că administrarea lor în tandem te poate asigura că obții cele mai multe beneficii de la acești nutrienți, potrivit verywellhealth.com.