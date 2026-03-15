Superalimentul antic redescoperit de știință: de câte ori trebuie consumat

Motivul este simplu: aceste alimente sunt bogate în proteine vegetale, fibre, vitamine și minerale esențiale pentru sănătate.

Potrivit studiilor recente, leguminoasele contribuie la reducerea riscului de boli cronice și cardiovasculare, fiind totodată o alternativă sănătoasă la proteinele de origine animală.

De ce sunt leguminoasele atât de sănătoase

Leguminoasele reprezintă o sursă importantă de nutrienți. Ele conțin:

proteine vegetale de calitate

fier și zinc

vitamine din complexul B

acid folic

cantități mari de fibre, benefice pentru digestie

Consumul regulat ajută la menținerea sănătății sistemului digestiv și poate contribui la reducerea colesterolului și la prevenirea bolilor cardiovasculare.

Din acest motiv, comunitatea științifică recomandă introducerea leguminoaselor în alimentația obișnuită de cel puțin trei sau patru ori pe săptămână, inclusiv ca înlocuitor parțial al cărnii.

Un aliment apreciat încă din Antichitate

Deși astăzi sunt redescoperite ca superaliment, leguminoasele nu sunt o modă modernă. Ele erau consumate și apreciate încă din Antichitate.

Poetul roman Horațiu le menționa în scrierile sale, iar celebrul gastronom roman Apicius includea numeroase rețete pe bază de leguminoase în cartea sa de bucate De Re Coquinaria. În același timp, Pliniu cel Bătrân analiza proprietățile lor nutritive în lucrarea Naturalis Historia.

Lupinul, de exemplu, era supranumit „carnea săracilor”, datorită conținutului ridicat de proteine.

Cum a ajuns fasolea în Europa

Fasolea, unul dintre cele mai populare tipuri de leguminoase, a fost adusă în Europa de spanioli la începutul secolului al XVI-lea, după descoperirea Americii.

Originară din America Centrală și de Sud, fasolea a devenit rapid un aliment de bază. În Italia, de exemplu, cultivarea sa pe scară largă este documentată încă din anul 1569.

Leguminoasele câștigă tot mai mult teren în alimentația modernă

În ultimele decenii, consumul de leguminoase a crescut constant, mai ales odată cu popularitatea dietelor vegetariene și vegane.

Un fenomen numit de specialiști „legumania” arată interesul tot mai mare pentru aceste alimente. În Europa, Italia este lider la consum, cu aproximativ 9,2 kilograme de leguminoase pe cap de locuitor pe an, potrivit publicației Il Messaggero.

Produsele moderne, precum pastele din făină de linte, mazăre, năut sau lupin, contribuie și ele la creșterea consumului.

În 2025, aproximativ 6,6% din populație era vegetariană, iar 2,9% vegană, tendințe care au accelerat interesul pentru proteinele vegetale.

Leguminoasele nu sunt doar un aliment tradițional, ci și o alegere nutritivă confirmată de știință. Incluse regulat în dietă, de trei-patru ori pe săptămână, acestea pot aduce beneficii importante pentru sănătate și pot contribui la o alimentație mai echilibrată.

(sursa: Mediafax)