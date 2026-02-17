Nalba, aliatul natural împotriva tusei seci și iritațiilor gâtului

Considerată o adevărată plantă-minune pentru tuse, nalba este utilizată de secole sub formă de ceai, macerat sau sirop, fiind potrivită atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Ce este nalba și unde se găsește

Nalba (cunoscută popular ca nalbă de grădină sau nalbă de pădure) crește spontan în multe zone din România, pe marginea drumurilor, pe câmpuri sau lângă gospodării. Se recunoaște ușor după florile mari, roz-liliachii sau albe, și frunzele catifelate.

În scop medicinal se folosesc:

florile

frunzele

rădăcina (cea mai valoroasă din punct de vedere terapeutic)

De ce este nalba atât de eficientă pentru tuse

Secretul plantei stă în conținutul ridicat de mucilagii, substanțe naturale care formează un strat protector pe mucoase. Acestea calmează iritațiile și reduc inflamația, fără să irite stomacul.

Nalba ajută în special la:

tuse seacă și iritativă

tuse persistentă

răgușeală

iritații ale gâtului

bronșite ușoare

Efectul este blând, dar eficient, motiv pentru care nalba este frecvent recomandată și copiilor.

Proprietățile terapeutice ale nalbei

Nalba nu este utilă doar pentru tuse. Planta are o listă impresionantă de beneficii:

Calmante și emoliente – protejează mucoasele respiratorii și digestive Antiinfla­matoare – reduce inflamațiile interne și externe Expectorante – ajută la eliminarea secrețiilor Digestive – calmează gastrita, arsurile gastrice și iritațiile intestinale Ușor laxative – utilă în constipație Cicatrizante – aplicată extern, ajută la vindecarea rănilor și iritațiilor pielii

Cum se prepară corect ceaiul de nalbă

Pentru a păstra mucilagiile, nalba nu se opărește cu apă fierbinte, ci se prepară prin macerare.

Macerat de nalbă (varianta ideală):

1 lingură de frunze, flori sau rădăcină de nalbă

250 ml apă rece

se lasă 6–8 ore (ideal peste noapte)

se strecoară și se bea pe parcursul zilei

Este cea mai eficientă formă pentru tuse și iritații ale gâtului.

Alte forme de utilizare

Ceai ușor călduț – pentru calmarea gâtului

Sirop de nalbă – adesea combinat cu miere

Comprese – pentru iritații, eczeme, arsuri ușoare

Gargară – în dureri de gât și inflamații bucale

Nalba – sigură pentru copii și adulți

Nalba este considerată una dintre cele mai blânde plante medicinale, fără efecte secundare majore. Poate fi administrată copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu stomac sensibil.

Totuși, ca în cazul oricărei plante medicinale, este recomandată moderația și consultarea unui specialist în cazul tratamentelor de durată.

Când este bine să ai nalbă în casă

Nalba este ideală:

iarna și primăvara, pentru tuse și răceli

în perioadele cu aer uscat

pentru protejarea stomacului

ca alternativă naturală la siropurile de sinteză

Nalba este una dintre cele mai valoroase plante din flora românească. Simplă, accesibilă și extrem de eficientă, vindecă tusea, calmează inflamațiile și protejează organismul într-un mod natural. O plantă modestă la aspect, dar cu proprietăți extraordinare, care merită să nu lipsească din nicio casă.