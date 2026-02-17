Nalba, aliatul natural împotriva tusei seci și iritațiilor gâtului

Considerată o adevărată plantă-minune pentru tuse, nalba este utilizată de secole sub formă de ceai, macerat sau sirop, fiind potrivită atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Ce este nalba și unde se găsește
Nalba (cunoscută popular ca nalbă de grădină sau nalbă de pădure) crește spontan în multe zone din România, pe marginea drumurilor, pe câmpuri sau lângă gospodării. Se recunoaște ușor după florile mari, roz-liliachii sau albe, și frunzele catifelate.
În scop medicinal se folosesc:
- florile
- frunzele
- rădăcina (cea mai valoroasă din punct de vedere terapeutic)
De ce este nalba atât de eficientă pentru tuse
Secretul plantei stă în conținutul ridicat de mucilagii, substanțe naturale care formează un strat protector pe mucoase. Acestea calmează iritațiile și reduc inflamația, fără să irite stomacul.
Nalba ajută în special la:
- tuse seacă și iritativă
- tuse persistentă
- răgușeală
- iritații ale gâtului
- bronșite ușoare
Efectul este blând, dar eficient, motiv pentru care nalba este frecvent recomandată și copiilor.
Proprietățile terapeutice ale nalbei
Nalba nu este utilă doar pentru tuse. Planta are o listă impresionantă de beneficii:
- Calmante și emoliente – protejează mucoasele respiratorii și digestive
- Antiinflamatoare – reduce inflamațiile interne și externe
- Expectorante – ajută la eliminarea secrețiilor
- Digestive – calmează gastrita, arsurile gastrice și iritațiile intestinale
- Ușor laxative – utilă în constipație
- Cicatrizante – aplicată extern, ajută la vindecarea rănilor și iritațiilor pielii
Cum se prepară corect ceaiul de nalbă
Pentru a păstra mucilagiile, nalba nu se opărește cu apă fierbinte, ci se prepară prin macerare.
Macerat de nalbă (varianta ideală):
- 1 lingură de frunze, flori sau rădăcină de nalbă
- 250 ml apă rece
- se lasă 6–8 ore (ideal peste noapte)
- se strecoară și se bea pe parcursul zilei
Este cea mai eficientă formă pentru tuse și iritații ale gâtului.
Alte forme de utilizare
Ceai ușor călduț – pentru calmarea gâtului
Sirop de nalbă – adesea combinat cu miere
Comprese – pentru iritații, eczeme, arsuri ușoare
Gargară – în dureri de gât și inflamații bucale
Nalba – sigură pentru copii și adulți
Nalba este considerată una dintre cele mai blânde plante medicinale, fără efecte secundare majore. Poate fi administrată copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu stomac sensibil.
Totuși, ca în cazul oricărei plante medicinale, este recomandată moderația și consultarea unui specialist în cazul tratamentelor de durată.
Când este bine să ai nalbă în casă
Nalba este ideală:
- iarna și primăvara, pentru tuse și răceli
- în perioadele cu aer uscat
- pentru protejarea stomacului
- ca alternativă naturală la siropurile de sinteză
Nalba este una dintre cele mai valoroase plante din flora românească. Simplă, accesibilă și extrem de eficientă, vindecă tusea, calmează inflamațiile și protejează organismul într-un mod natural. O plantă modestă la aspect, dar cu proprietăți extraordinare, care merită să nu lipsească din nicio casă.